Omikrom vdira v zdravstvene ustanove

Omikron je v državi vse bolj razširjen. Število okuženih z njim je tako eskaliralo, da je virus nemogoče ustaviti in preprečiti, da ne bi vdrl tudi na območja, kjer obravnavajo oziroma skrbijo za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Na onkološkem inštitutu že vzpostavljajo rdečo cono za svoje hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. V petek so odkrili en primer. Bolnika jim je uspelo premestiti, zato so v dogovoru z ministrstvom za zdravje vzpostavili rdečo cono. Upajo, da bo vzpostavljena zgolj 14 dni do meseca dni.

Kristina Modic, predsednica združenja organizacij bolnikov z rakom Onko net, je zapisala, da v združenju izražajo resno zaskrbljenost nad odločitvijo Onkološkega inštituta Ljubljana zaradi selitve nekaterih ambulant in napovedanega zmanjševanja onkoloških dejavnosti, saj je obravnava bolnikov z rakom na Onkološkem inštitutu Ljubljana v času pandemije, zahvaljujoč velikim naporom vseh tam zaposlenih, vseskozi potekala nemoteno.

Tatjana Mrvič iz ljubljanskega UKC. FOTO: Jure Eržen/Delo

O organizaciji dela v UKCL in o vdorih covida na oddelke klinik UKC sta izjavo podala Tatjana Mrvič iz službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in generalni direktor UKC Jože Golobič.

»Situacija je precej resna. Veliko je pozitivnih, ki prihajajo na vrata naše urgentne ambulante. Težava je tudi v tem, da ljudi sprejemamo, ko so v dobi inkubacije, in potem na oddelkih zbolevajo. Od začetka januarja je bilo že več kot 140 vdorov, samo danes osem novih in je težko organizirati delo; predvsem v situaciji, ko so oddelki polni,« je težave nanizala Mrvičeva. Velik problem imajo tudi z obolelim kadrom; več kot 1000 obolelih od 1. januarja dalje so že zabeležili. Viri so v domačem okolju in moramo pač počakati, da se to, upajmo, kmalu uredi, je dejala Mrvičeva.

Na današnji dan je po besedah Golobiča odsotnih 489 okuženih, v karanteni pa je 105 oseb, torej manjka sedem odstotkov zaposlenih. Ob tem je direktor opozoril, da je ta podatek izpred nekaj ur in je lahko zdaj že višji. »Dogaja se, da je razpored narejen ob sedmi uri zjutraj in je ob pol osmih popolnoma obrnjen. Ljudje, ki so končali z nočnim delom, ostranejo v procesu in prevzamejo še dnevno delo in dodatna dežurstva,« je krizno situacijo orisal Golobič.

Na današnji dan imajo poleg oddelka DTS in infekcijske klinike po oddelkih še dodatno 65 covid bolnikov, ki niso bili sprejeti zaradi covid diagnoze, ampak zaradi druge, ampak se je kasneje ugotovil še covid. Po Golobičevih besedah vseh ne selijo na oddelek DTS, saj gre tudi za bolnike, ki na DTS ne bi mogli biti optimalno obravnavani.

Mrvičeva je dodala, da je največji pritisk na interno kliniko, saj je v populaciji izjemno veliko kroničnih bolnikov in na Kirurške oddelke. Ob tem se pojavi problem, saj gre za akutne kirurške paciente, ki morajo biti kirurško obravnavani, a se ob sprejemu ali dan kasneje ugotovi, da so tudi covid pozitivni.

Bojijo se tudi gripe, ki zdaj dobiva krila. V zadnjem tednu smo imeli po besedah Mrvičeve 17 potrjenih primerov: »Zaenkrat resda zgolj v pediatrični populaciji, a je glede na širjenje virusa za pričakovati, da bo tudi gripa počasi udarila in bodo še dodatni problemi na račun tega.«

Sogovornika sta poudarila, da bodo v UKC naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo vsi bolniki, ki potrebujejo njihovo pomoč ustrezno oskrbljeni. »Oddelki se trudijo, da naredijo, kar je nujno potrebno. Pri nas program karcinomskih operacij, oskrbe pacientov, ki potrebujejo akutno obravnavo poteka, ne glede na covid. Tudi transplantacijska dejavnost teče, torej tisto kar mora biti narejeno, je. Z veliki napori ljudi, ki pač ostajajo v procesu na račun teh, ki so trenutno bolni,« je sklenila Mrvičeva.