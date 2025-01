Nad vlado in ministre še nevladniki

»Z zaskrbljenostjo že dva meseca spremljamo stopnjevane javne (politične) pritiske na Agencijo za energijo v zvezi z novim obračunom omrežnine, na čelo katerih se je sredi novembra postavila kar vlada sama; in to kljub temu, da je vladna koalicija pred in po volitvah javno obljubljala in v koalicijsko pogodbo izrecno zapisala, da bo zagotovila in okrepila neodvisnost in strokovnost delovanja institucij ter dosledno upoštevala načela delitve oblasti,« v javnem pismu vladi pišejo nevladniki.

Poudarjajo, da »demokracije od despotizmov ločuje in pred njimi hkrati tudi varuje ravno delitev oblasti in pristojnosti med različne instance in institucije«. Demokracija zato od nosilcev političnih in oblastnih funkcij zahteva sposobnost samoomejevanja in vzajemnega spoštovanja neodvisnosti, tudi in še zlasti v primeru nestrinjanj.

Agencija za energijo je pri tem nacionalni regulativni organ na področju trga z energijo. V skladu s slovensko in evropsko zakonodajo je in mora biti pri izvrševanju svojih nalog samostojna in neodvisna. V svetu agencije, pristojnem za sprejemanje njenih splošnih aktov in s tem tudi metodologije za obračunavanje omrežnine, sedijo strokovnjaki za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska in pravna vprašanja. Energetski zakon od njih pričakuje in terja, da odločajo neodvisno, se pravi izključno na podlagi svojega znanja in strokovnih izkušenj.

Dveletno prehodno obdobje

»Nova metodologija za obračunavanje omrežnin v sistem uvaja elementarno pravičnost,« pravijo v Centru nevladnih organizacij (CNVOS), Pravni mreži za varstvo demokracije, Umanoteri, Greenpeaceu, Pekarni Magdalenske mreže Maribor in Focusu. Kot dodajajo, na bi odslej (končno) vsak plačeval glede na stroške, ki jih s svojo uporabo povzroča omrežju, se pravi po načelu »kdor omrežje več uporablja, tudi več plača«. Nova metodologija je bila sprejeta in javno objavljena že pred dvema letoma, novembra 2022. Vsi in vsak, posamezniki in še zlasti podjetja, so imeli dveletno prehodno obdobje za prilagoditev.

»Čeravno preseneča, da je vlada metodologijo najprej podpirala in hvalila, potem pa naenkrat svojo pozicijo popolnoma obrnila, ni narobe, če se z agencijo danes ne strinja. Narobe in nesprejemljivo pa je, da vlada potem, ko s svojimi zapoznelimi predlogi ni uspela, neodvisni instituciji grozi in postavlja ultimate,« pravijo.

Zaradi zahtev vlade je Agencija za energijo prestavila uveljavitev novih omrežnin z marca na oktober oziroma na zimsko sezono, ko so cene višje. FOTO: Črt Piksi

Narobe in nesprejemljivo je tudi, da vlada od članov sveta agencije - ki jim energetski zakon obljublja neodvisnost oziroma jo od njih celo zahteva, saj jim prepoveduje vezanost na sklepe, stališča, navodila ali usmeritve državnih organov, organov lokalne skupnosti ali drugih organov, pravnih oseb ali posameznikov - pričakuje poslušnost in pokornost. In jih s tem sili v nezakonitost.

Narobe in nesprejemljivo je, da predsednik vlade agencijo obtožuje samovoljnosti, ko pa je ta odločala izključno v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, po izvedeni javni razpravi, s pregledno komunikacijo ter z napovedjo, da bo ciklično spremljala učinke prenove, ustrezno posodabljala tarife in po potrebi metodologijo dopolnjevala oziroma nadgrajevala.

Zloraba jeze ljudi namesto pojasnil

Prav tako je narobe in nesprejemljivo, da vlada kot izgovor za pritiske na Agencijo za energijo uporablja in zlorablja jezo ljudi, še zlasti, ker to jezo v veliki meri podžiga ravno vladna retorika sama. »Namesto tega bi lahko vlada ljudem pojasnila, da bo več kot 90 odstotkov uporabnikov odslej letno plačevalo manj omrežnine kot doslej, da bodo pri posameznikih višji računi kvečjemu v štirih zimskih mesecih, v preostalih osmih pa nižji, in da je nova metodologija lanskega 1. oktobra, pred zimskimi meseci, v katerih velja višja tarifa, stopila v veljavo na prošnjo vlade, saj naj bi se prvotno uveljavila že lanskega 1. marca, z (za večino) nižjimi mesečnimi računi,« še opozarjajo nevladniki.

Predsednik vlade Robert Golob je že večkrat, nazadnje v odzivu na dogodke, povezane z grožnjami in nasiljem nad sodniki, poudaril, da je sodstvo neodvisna veja oblasti in da so napadi ter ustrahovanje sodnikov v celoti nesprejemljivi.

»Enako, kakor je neodvisno sodstvo, so in morajo biti neodvisne tudi neodvisne institucije, kot je Agencija za energijo. Politični napadi in pritiski na njeno direktorico in člane sveta so zato enako v celoti nesprejemljivi in ravno tako spodkopavajo vrednote demokratične družbe in pravne države, kakor napadi na sodstvo. Zato od vas pričakujemo, da stojite za svojimi besedami, stopite v bran demokratičnosti, pravni državi, spoštljivemu dialogu in medsebojnemu spoštovanju v družbi ter nemudoma končate s pritiski in postavljanjem ultimatov Agenciji za energijo,« pozivajo nevladniki.