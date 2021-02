Opozicija do zdaj streljala s slepimi naboji

V nadaljevanju preberite:

Slabo leto po nastopu tretje vlade Janeza Janše in dobro leto pred rednimi parlamentarnimi volitvami je opozicija, zbrana v Koaliciji ustavnega loka (Kul), že izstrelila svoj najmočnejši naboj – konstruktivno nezaupnico, in pri tem precej zgrešila tarčo. Leto statusa quo v slovenski politiki, ko je razmerje med pozicijo in opozicijo zaradi turbulenc v Desusu in SMC ter odvisnosti formalno manjšinske vlade od podpore SNS krhko, bo zaznamovalo predsedovanje Svetu EU, vladno kadrovanje in težave vlade z reformnimi napori.