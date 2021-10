Opozorilo: Sunki burje med 100 in 120 kilometrov na uro

Na Primorskem bodo sunki burje na izpostavljenih legah od okoli polnoči do petka zjutraj dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro, napovedujejo na Agenciji za okolje. Tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji bo ponoči in v četrtek dopoldne severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro.Zvečer in ponoči bo sicer deževalo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.Dež bo v petek oslabel in ponehal, najkasneje na jugu in vzhodu. Tudi veter bo nekoliko oslabel. V soboto bo deloma jasno. Na Primorskem bo pihala burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodnik.Hladna fronta je medtem že dosegla sever Slovenije, piše ARSO. Na Kredarici denimo že sneži.