Oranžno opozorilo za večino Slovenije, veter se bo okrepil

Po napovedih vremenoslovcev bodo danes predvsem v severozahodni Sloveniji močnejše padavine, ob tem bo po večini države pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo ponekod občasno presegel hitrost 70 kilometrov na uro. Agencija za okolje (Arso) je za jugovzhod države izdala rumeno vremensko opozorilo, za preostali, večinski del pa drugo najvišje, oranžno opozorilo.

Dopoldne je padavine in veter pričakovati predvsem na zahodu, močan veter se bo nato razširil proti severovzhodu. Kot so napovedali na Arsu, se bodo tudi padavine, deloma plohe in ob morju posamezne nevihte, od zahoda razširile nad večji del države in do večera, razen na severozahodu, ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo danes od osem do 14, ob morju in v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija.

V sredo se bo nadaljevalo spremenljivo oblačno vreme, oranžno vremensko opozorilo bo še veljalo na severozahodu države zaradi nevarnosti snežnih plazov. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo v sredo še nastajale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do osem, najvišje dnevne od sedem do 14 stopinj Celzija.

Vremenoslovci za četrtek napovedujejo večinoma sončno vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, petek pa bi lahko bil spet bolj oblačen z možnimi padavinami v večernih urah, so še napovedali na Arsu.