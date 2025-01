Najtoplejše leto v najmanj 75 letih tudi v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Emisije toplogrednih plinov na svetu še rastejo, segrevanje planeta pa se je v preteklem desetletju pospešilo, kar ima uničujoče posledice tudi pri nas. V nekaj letih bi lahko s takim tempom prišli do dveh stopinj Celzija presežka glede na predindustrijsko dobo. Topel zrak zadrži več vlage, ki pospešeno izhlapeva tudi iz rekordno toplega morja, zato so neurja močnejša. Tokovi zraka pa se ustavljajo, zato imamo lahko daljša obdobja enakega vremena.

Lani je bilo prvo leto, ko so povprečne temperature na svetu presegle predindustrijsko raven za 1,5 stopinje Celzije. Tako preseganje naj bi po Pariškem podnebnem dogovoru dosegli šele do konca stoletja. Klimatolog Gregor Vertačnik iz agencije za okolje (Arso) je opozoril, da bomo s takim tempom v nekaj letih že blizu dveh stopinj presežka, pot nazaj do 1,5 stopinje pa bo mnogo težja.

Slovenija je pri zmanjševanju emisij precej uspešna, velik črn madež je le promet.