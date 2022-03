Ortopedi v UKC Ljubljana bi lahko delali več

V nadaljevanju preberite:

V javnosti je leta 2020 odmevalo razkritje, da so dodatke za delo v rizičnih – kovidnih razmerah prejemali tudi nekateri zaposleni na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana, ki pa niso bili navzoči na delovnem mestu. Evidentiral naj bi jih varnostnik, oni pa so medtem delali drugje. Ob tem se je član sveta UKC Samo Fakin, nekdanji minister za zdravje, vprašal, koliko so tamkajšnji zdravniki sploh obremenjeni. Ugotovitve so šokantne.