Osamosvojitveno generacijo zastopa le še Janez Janša

Izvolitev Nataše Pirc Musar za novo predsednico republike po oceni bivših predsednikov republike, sicer njenih podpornikov, Danila Türka in Milana Kučana, pomeni menjavo generacij v slovenski politiki. Kot edini lider starega kova v politiki ostaja predsednik SDS Janez Janša.

Politolog in politični analitik dr. Igor Lukšič o opažanjih bivših predsednikov opozarja, da smo priča menjavi politične generacije, pri čemer politična generacija pomeni, da ne gre za generacijo po letih, po starosti. »Nataša Pirc Musar je le šest let mlajša od Boruta Pahorja, a je del druge politične generacije kot on,« meni Lukšič, ki istočasno dodaja, da na oblast v Sloveniji prihaja apolitična generacija politikov. Apolitična v smislu, da stavi na neodvisnost, ne pa na politično socializacijo, kot je bila do zdaj v veljavi.