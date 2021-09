Oster odziv policije, navijači spet spolitizirani

V nadaljevanju preberite:

Nasilniški izgredi v sredo zvečer so odprli številna vprašanja, o tem, od kod so se vzeli nasilneži, kdo jih je organiziral, kdo usmerjal in komu zares služijo. Sočasno pa so nekatera ravnanja policije odpirala vprašanja o pripravljenosti policije na tolikšno množico ljudi in na nasilne izgrede.

Že spomin na v celoti ograjen Trg republike, ko je junija lani tam peščica protestnikov brala ustavo, in primerjava s povsem ne ograjenim trgom v sredo zvečer med nasilnimi protesti odpira veliko prostora za špekulacije, ki so oblasti težko v čast.