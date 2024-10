Otroci iz Gaze že na rehabilitaciji pri nas

Od nedelje, 13. oktobra 2024 se v Sloveniji zdravi deset hudo ranjenih otrok in mladostnikov iz Gaze, najmlajši ima štiri leta. Več otrok ima amputirane ude, vsi pa potrebujejo intenzivno medicinsko oskrbo in rehabilitacijo. Sprejeli so jih v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer bodo prejeli potrebno zdravljenje in psihološko podporo. Njihovo bivanje bo trajalo vsaj 42 dni.

Načrt zdravljenja poškodovanih palestinskih otrok vključuje fizioterapijo, delovno terapijo, namestitev protez in ortoz. Poleg tega jim bodo na voljo vse vrste opreme, kot so električni in navadni invalidski vozički, ortopedski čevlji, bergle, hojce, terapevtski tricikli, stojala, pasovi za ledveno podporo.

Otroci, ki so s spremljevalci prišli iz begunskih taborišč v Egiptu, bodo ob sodelovanju prostovoljcev deležni tudi popoldanskih prostočasnih delavnic in izletov ob koncih tedna.

Danes je otroke obiskal predsednik vlade dr. Robert Golob. Pridružila sta se mu ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in nekdanji predsednik Republike Slovenije Danilo Türk, ustanovitelja Ustanove Pustimo jim sanje - Fundacija, preko katere in v sodelovanju s partnerji, v okviru humanitarnega projekta »Rehabilitacija otrok in žrtev vojne v Gazi« že od leta 2009 v Slovenijo prihajajo otroci in mladostniki na rehabilitacijo. Fundacija je od leta 2009 do 2019 s pomočjo donatorjev organizirala zdravljenje oziroma rehabilitacijo 207 otrok in šolanje 32 zdravstvenih delavcev različnih profilov (fizioterapevtov, delovnih terapevtov, protetikov ...).

Danes je upanje šibkejše

»Danes smo srečali te prizadete otroke in slika je pretresljiva. Gre za hude poškodbe in hude psihološke pretrese mladih ljudi, ki izrazito kažejo na globino tragedije v Gazi,« je dejal Türk. Dodal je, da ko so začeli s tem projektom, je bilo vendarle manj težko, saj je bilo upanje močnejše, danes pa je upanje šibkejše in prizadetost otrok veliko večja, kot je bila nekoč. »Danes mnogi ugotavljajo, da se v Gazi dogaja genocid. In ko srečate te otroke, lahko vidite, zakaj je ta ocena tako razširjena, je še povedal Türk in dodal, da je prav, da Slovenija pomaga žrtvam.

Golob je dejal, da so se ob obisku otrok lahko ponovno prepričali, kako so njihove zgodbe pretresljive in kako si nihče od nas ne želi, da bi dali naši otroci kdajkoli skozi kaj podobnega.

Tudi Philippe Lazzarini, generalni komisar Agencije Združenih narodov, ki skrbi za palestinske begunce na Bližnjem vzhodu (UNRWA) in ki se v Ljubljani udeležuje mednarodne konference v okviru Slovenskih razvojnih dnevov, je dejal, da so danes slišali zgodbe, ki ji noben otrok ne bi smel doživeti. »To, kar se dogaja v Gazi, je tudi vojna proti otrokom: daleč preveč otrok je bilo ubitih, poškodovanih, žrtvovanih in daleč preveč jih je videlo stanje, ko se sanje končajo.«

Po njegovih podatkih imamo danes enega od dveh prebivalcev Gaze mlajših od 18 let, med njimi pa je 6500 deklic in dečkov, ki živijo med ruševinami in so globoko travmatizirani. »Veliko jih je poškodovanih. In so brez kakršnekoli izobrazbe in učenja že več kot leto dni. Dlje, ko se bo odlašalo z normalizacijo razmer, večje je tveganje, da bomo izgubili celotno populacijo.«

Tudi danes, ko so govorili z otroki, so ti poudarjali, kako hvaležni so, da so lahko v Ljubljani. Mnogi se sprašujejo tudi o prihodnosti in o možnostih nadaljnjega šolanja. Kajti izobrazba predstavlja sanje o boljši prihodnosti in je nekaj, česar ti nihče ne more vzeti, je dodal generalni komisar Lazzarini.

Fajonova se je zahvalila osebju URI Soča za izjemno skrb, ki jo nudijo otrokom, ki so doživeli izjemne travme: »Želela bi si, da bi v Slovenijo pripeljali še več otrok, a so tudi naše kapacitete omenjene. Morda je to, kar lahko naredimo le kaplja v morje, a je za vsakega otroka in njihovo družino vendarle upanje za prihodnost.«

Zdravljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov iz Gaze poteka v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Slovensko karitas in Ustanovo Pustimo jim sanje. Za celoten projekt, ki naj bi vključeval tudi humanitarno pomoč na terenu v Gazi, bo vlada namenila 700.000 evrov. Poleg rehabilitacije otrok v Sloveniji bo v okviru projekta skoraj 1000 najbolj ranljivih notranje razseljenih družin prejelo finančno podporo. S tem bo Slovenija pomagala več kot 5000 prebivalcev Gaze, ki si bodo lahko kupili hrano in druge nujne življenjske potrebščine.

V Gazi zaradi hudega pomanjkanja hrane in lakote trpi več kot 1,1 milijona prebivalcev, od tega je večina otrok, ki so na robu preživetja.