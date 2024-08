Palestinski otroci iz Gaze jeseni na rehabilitacijo v URI Soča

Jeseni bo v Slovenijo predvidoma prispelo od osem do deset težje ranjenih otrok iz Gaze in njihovih družinskih članov na zdravljenje oziroma rehabilitacijo v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča v Ljubljani. Celoten projekt, ki naj bi vključeval tudi humanitarno pomoč na terenu v Gazi in za katerega bo ministrstvo za zunanje zadeve oziroma vlada namenila 700.000 evrov, bosta izvedli Slovenska karitas in Ustanova Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka.

Projekt z delovnim naslovom Rehabilitacija ranjenih palestinskih otrok v Sloveniji in humanitarna pomoč v Gazi je v zaključni fazi priprave. Pogodba zanj naj bi bila podpisana kmalu v sklopu novega petletnega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči med Slovensko karitas in ministrstvom za zunanje zadeve.

V URI Soča bodo predvidoma 42 dni

Prvi del projekta, ki naj bi trajal do sredine novembra 2024, bo potekal v Sloveniji – kot nam je pojasnila Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči v Slovenski karitas, naj bi od osem do deset težje ranjenih otrok iz Gaze s svežimi poškodbami v URI Soča prispelo za predvidoma 42 dni skupaj z družinskimi člani oziroma spremljevalci.

»Načrt zdravljenja poškodovanih palestinskih otrok vključuje fizioterapijo, delovno terapijo, namestitev protez in ortoz. Poleg tega jim bodo na voljo vse vrste opreme, kot so električni in navadni invalidski vozički, ortopedski čevlji, bergle, hojce, terapevtski tricikli, stojala, pasovi za ledveno podporo.

Otroci bodo ob sodelovanju prostovoljcev deležni tudi popoldanskih prostočasnih delavnic in izletov ob koncih tedna, kar bo pripomoglo k njihovemu boljšemu počutju in mentalnemu zdravju,« je naštela Jana Lampe.

Ustanova Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka bo v sodelovanju z relevantnimi slovenskimi in mednarodnimi institucijami poskrbela za izbor, prevoz, rehabilitacijo in vrnitev otrok. S tem ima že veliko izkušenj – fundacija je od leta 2009 do 2019 (zaradi epidemije covida-19 in z njo povezanih omejitev so se morali začasno ustaviti) s pomočjo donatorjev organizirala zdravljenje oziroma rehabilitacijo 207 otrok in šolanje 32 zdravstvenih delavcev različnih profilov (fizioterapevtov, delovnih terapevtov, protetikov ...).

Vse, ki so bili stari do 15 let, je spremljal družinski član. Otroci, ki so bili deležni obsežne rehabilitacije, so, kot je povedala Mojca Seliškar Toš, predsednica uprave ustanove, v povprečju ostali približno mesec dni, tisti z več amputacijami pa tudi dlje. V okviru te akcije so ustrezno medicinsko dokumentacijo že posredovali na URI Soča, da bodo strokovnjaki odločili, kateri od ranjenih otrok je kandidat za rehabilitacijo.

Za rehabilitacijo žrtev pol milijarde evrov

Vlada je 11. junija sprejela sklep, da za zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo žrtev konflikta na Bližnjem vzhodu ali nujno humanitarno pomoč nameni pol milijarde evrov. »To je kompleksen projekt. Zahteva angažma številnih resorjev in partnerjev za ureditev statusa pacientov, njihovega prevoza in številnih drugih vprašanj,« so pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve in dodali, da si prizadevajo, da bi projekt ovrednotil in uskladil z vsemi izvajalci v najkrajšem času.

Zapisali so še, da vlada hkrati preverja zmogljivosti slovenskih zdravstvenih zavodov za zdravljenje otrok in mladostnikov iz Gaze z rakom, po pobudi Svetovne zdravstvene organizacije.

Drugi del projekta bo Slovenska karitas organizirala v Gazi v partnerstvu z lokalno Caritas Jerusalem, ki je na terenu s človekoljubno pomočjo in osmimi zdravstvenimi centri za zdravstveno oskrbo dejavna že 25 let. Za 937 notranje razseljenih gospodinjstev bodo zagotovili večnamensko denarno pomoč, ki naj bi dosegla približno 5340 prebivalcev, še posebej s hrano, ki jo je mogoče kupiti pri manjših trgovcih znotraj Gaze.

»Gospodinjstva, ki bodo prejemnice pomoči, bodo prioritetno in v največjem številu družine z ženskami na čelu. Vsako gospodinjstvo bo prejelo po 253 evrov, kar je dovolj za osnovno preživetje družine za približno en mesec,« je opisala Jana Lampe.

Skupno vrednost obeh delov, torej zdravljenja in denarne pomoči na terenu, na ministrstvu za zunanje zadeve ocenjujejo na 700.000 evrov.