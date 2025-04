Zasebni vrtci in starši otrok v njih na okopih

V nadaljevanju preberite:

Financiranje zasebnih vrtcev, v katerih je skupno okoli pet odstotkov vrtčevskih otrok, že več let buri duhove. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v pred­logu novele zakona o vrtcih zapisalo, da bi zasebne vrtce iz javnih sredstev financirali­ le, če ima vrtec koncesijo. Kot ugotavljajo v zasebnih vrtcih, bo morebitno ustanavljanje novih zasebnih vrtcev praktično onemogočeno, skrbi jih, ali bodo sploh preživeli ti, ki že obstajajo.

Trenutno imamo v državi dva načina financiranja zasebnih vrtcev. Eden je na podlagi koncesije, ki jo podeli občina, drugi je na podlagi 34. člena zakona o vrtcih. Ko zasebni vrtec izpolni tam navedene pogoje, pridobi pravico do financiranja iz občinskih proračunov v višini 85 odstotkov sredstev na vključenega otroka, ki bi jih sicer občina zagotavljala, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Ministrstvo v noveli zakona predlaga – pripombe so zbirali do konca prejšnjega tedna – le način financiranja s koncesijami, ki ne bi smele biti krajše od desetih let in jih podeljujejo občine. »S tem se vzpostavlja enak položaj financiranja javnega in zasebnega vrtca s koncesijo, kar pomeni tudi enako plačilo staršev,« so pojasnili na ministrstvu.

Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik je dejala, da ta predlog uničuje zasebne vrtce. »Situacija po državi je različna. Skupno je v Sloveniji 94 zasebnih vrtcev, od tega jih ima le 25 koncesijo. Pričakovati, da bodo vsi dobili koncesijo, je nemogoče. Največ zasebnih vrtcev, skupno 22, je v Ljubljani in ta predlog je ljubljanski. Je pa v vseh zasebnih vrtcih skupaj pet odstotkov vrtčev­skih otrok.« V združenju so v pripombah zapisali, da javna mreža, glede na to, da je v zasebnih vrtcih tako malo otrok, ni ogrožena. »S predlogom zakona se zasleduje le finančne interese občin.«