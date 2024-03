Ozadje zamenjave varnostnikov znane tožilke

V nadaljevanju preberite:

V javnosti odmeva informacija, da se je tožilka specializiranega državnega tožilstva Mateja Gončin odpovedala varovanju, ki so ga zadnjih devet mesecev izvajali varnostniki centra za varovanje in zaščito. Za to drastično potezo se je odločila, ne glede na to, da je s tem ogrozila svoje življenje in varnost družine. Tožilka je varovanje sicer dobila zaradi groženj, ker obravnava primer umora Danijela Božića, ki naj bi ga likvidirala zloglasna kriminalna združba Kavaški klan. Ugrabili so ga v Ankaranu, mrtvega pa našli pri Naklem. Zakaj se je tožilka odpovedala varovanju? Kako nevaren je Kavaški klan?