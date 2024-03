Padanje SD se je ustavilo, ocene dela vlade pa ne

V nadaljevanju preberite:

Z afero domnevno spornega nakupa stavbe na Litijski in načinom odziva nanjo je, kot je pokazal februarski barometer, strmoglavila podpora SD, njeni predsednici Tanji Fajon in tudi ocena dela vlade. SD je mesec dni kasneje v nekoliko manj slabem položaju, kot je bil, nenaklonjenost do njene predsednice in kritike o delu celotne izvršilne veje oblasti pa so se še poglobile.

Kdo bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri?

Kdo je prvi na lestvici politikov?