Skoraj polovica razočaranih nad politiko

Raziskovalci Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani so končali tokratno raziskavo Slovensko javno mnenje. Utrip javnosti so od začetka novembra merili tri mesece, zato na rezultat niso vplivali hipni odzivi javnosti na medijsko poročanje o različnih aferah. Kaj so ugotovili v zvezi z dogajanjem na političnem parketu?

Gibanje Svoboda je od volitev izgubilo dve tretjini volivcev – če so anketirani na vprašanje, koga so volili na zadnjih državnozborskih volitvah v kar dobrih 38 odstotkih odgovarjali, da so volili stranko Roberta Goloba, bi jo zdaj na volilnem lističu obkrožilo le 12 odstotkov vprašanih. Podpora drugim parlamentarnim strankam je ostala relativno stabilna. To pomeni, da se za Gibanje Svoboda izgubljeni volivci niso preselili k sedanji politični konkurenci. »Dve leti po zadnjih državnozborskih volitvah je v Sloveniji največja stranka 'Zgroženi smo'. To seveda ni prava stranka, temveč splošno razpoloženje,« komentira dr. Dejan Verčič.