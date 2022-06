Pahor: BiH naj brez pogojev dobi status kandidatke za EU

Predsednik Borut Pahor je danes predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu poslal pismo, v katerem se zavzema, da se Bosni in Hercegovini brez pogojev dodelil status kandidatke za članstvo v EU, so sporočili iz urada predsednika republike. Meni, da bi s tem v BiH okrepili proevropske sile in dinamiko prilaganja evropskim normam.

Charles Michel. FOTO: Armend Nimani/AFP

Pahor ocenjuje, da so, tudi v luči dogajanja v Ukrajini, potrebni konkretni koraki za čimprejšnjo širitev EU na Zahodni Balkan. V pismu Michelu je zapisal, da podpira prizadevanja, da Ukrajina, Gruzija in Moldavija dobijo status kandidatke za EU, a ga pri tem zelo skrbijo razmere na Zahodnem Balkanu, »ki mu ves čas deklaratorno zagotavljamo evropsko perspektivo, a se ta čedalje bolj oddaljuje«.

Negativne posledice tega so po Pahorjevem mnenju najbolj občutne prav v BiH, kjer se krepijo nacionalistične sile in težnje po spremembi meja, kar vodi v nestabilnost, ki ne ogroža le države same, temveč širšo regijo in EU.

Pahor je zapisal, da BiH seveda mora izpolniti pogoje, zavzema se le za drugačen vrstni red, torej najprej podelitev statusa kandidatke, nato pogoji.

V pismu je Pahor pozval tudi k zeleni luči za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo še v juniju ter vizumski liberalizaciji za Kosovo, želi si tudi hitrejšega poteka pogajanj s Srbijo in Črno goro.

»Iskreno sem prepričan, da je EU odgovor na vsa vprašanja Zahodnega Balkana,« je v pismu Michelu zapisal slovenski predsednik.

Pahor je o pobudi, da bi BiH status kandidatke omogočili brez pogojev, prvič spregovoril na Münchenski varnostni konferenci februarja letos, maja jo je predstavil na Sarajevskem poslovnem forumu, pred dnevi pa še na srečanju voditeljev procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi v Solunu.

Med državami Zahodnega Balkana BiH poleg Kosova še edina nima statusa kandidatke. Prošnjo je vložila leta 2016, za pridobitev statusa kandidatke pa mora izpolniti 14 prioritet, ki jih je postavila evropska komisija, med njimi je uresničitev sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki zadevajo volitve.

V zadnjem času je sicer v Uniji v ospredju vprašanje dodelitve statusa kandidatke Ukrajini. Evropska komisija bo v petek predvidoma predstavila svoje mnenje o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU tej državi, pa tudi Gruziji in Moldaviji, končno odločitev bodo sprejeli voditelji članic EU, ki se bodo sestali prihodnji teden.