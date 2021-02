Pahor pozval na srečanje o osredotočenju na ključne teme

Šarčev odziv na pismo

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec se je odzval na Pahorjev poziv k srečanju. Navedel je, da spoštuje njegov poziv, »vendar bi ga jemal mnogo bolj iskreno, če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve. Ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, se žal niste oglasili. Kadrovanja, napadi na medije, poseganje v avtonomijo neodvisnih institucij, žaljenje po družbenih omrežjih, molk ob koruptivnih dejanjih vlade in posledično molk ob napadih na žvižgače, ki so na to opozorili ... vedno ste molčali.«

Predsednik republikeje svojo pobudo za pogovore in sodelovanje političnih strank nadgradil s pozivom k srečanju vseh predsednikov parlamentarnih strank. Na njem bi rad preveril stališča o svojem predlogu, da bi bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanje po njej in predsedovanje EU.Pahor se je že večkrat javno zavzel za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med parlamentarnimi strankami, saj je prepričan, da bi bili tudi pri spopadu z epidemijo covida-19 uspešnejši, če bi bilo to vzpostavljeno.Danes pa je šel še korak dlje in je predsednicama ter predsednikom parlamentarnih strank poslal povabilo na srečanje.V njem med drugim navaja, da bo Slovenija letos obeležila tridesetletnico razglasitve samostojnosti in njene obrambe, pa tudi tudi mednarodnega priznanja in ustavnosti države. »V teh treh desetletjih smo vzpostavili razmeroma trden demokratični politični sistem, utemeljen v parlamentarni demokraciji. Izkušnja kaže, da smo zmogli tudi najtežje preizkušnje in znali sprejeti tudi najtežje odločitve, ker smo se o njih pogovarjali,« je spomnil.Ob tem je ocenil, da »je tega pogovora, tudi na ravni voditeljev parlamentarnih strank, danes premalo«. Zato jih vabi na srečanje, saj meni, da bi bil »tak pogovor v trenutku, ko smo soočeni z eno najtežjih preizkušenj, lahko zelo koristen«.Tri teme, ki jih je naštel, pa so po njegovih besedah »teme izrednega pomena«, ki jih ima »za skupne vsem, ne glede na siceršnje politične razlike, v skupno dobro«.Datum srečanja, če se bo bodo na Pahorjev odziv prvaki strank odzvali pozitivno, še ni določen.