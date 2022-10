Pahor v Budvi pozval k vključitvi Zahodnega Balkana v EU

Predsednik republike Borut Pahor se je danes v črnogorski Budvi udeležil politično-varnostne konference To Be Secure Forum (2BS Forum) in na panelu pozval k sodelovanju na Zahodnem Balkanu. Menil je, da je edini način, da se delitve v regiji končajo, da ta v celoti postane del EU. Pred forumom se je predsednik Pahor sestal s črnogorskim kolegom Milom Đukanovićem. Nato sta nastopila v osrednji razpravi drugega dne konference, ki je bila namenjena oceni aktualnih razmer na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pahor je opozoril, da sta mir in varnost na Zahodnem Balkanu krhka in da je treba dovolj zgodaj opaziti in nasloviti določene zaskrbljujoče procese v regiji. Ponovil je svoje stališče, da je Zahodni Balkan za Evropsko unijo prvovrstno geopolitično vprašanje, zato bi se moral širitveni proces odviti hitreje, Evropska komisija pa bi morala biti bolj fleksibilna.