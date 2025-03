Otroka bi prešolali, starše pa o tem le seznanili

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je včeraj zaključilo zbiranje pripomb na predlog novele zakona o osnovni šoli. Ta precej spreminja oziroma natančneje določa vzgojno delovanje šol. Tako bodo lahko, denimo, iz razreda umaknili učenca, ki bo s svojim ravnanjem oviral pouk ali dejavnosti razširjenega programa, vzgojni opomini bodo veljali 12 mesecev, pri treh vzgojnih opominih pa bi šola učenca lahko prešolala brez soglasja staršev.

Poleg novega predmeta tehnike in digitalne tehnologije ter omejevanja uporabe elektronskih naprav v šolah, o čemer smo že pisali, predlog novele zakona o osnovni šoli spreminja vzgojno delovanje šol. Med drugim natančneje določa, v katerih primerih šola učencu izreče vzgojni opomin, ki ga izrečejo za 12 mesecev, v tem času pa z učencem izvajajo vzgojne dejavnosti. Če bi učencu v 12 mesecih izrekli tri veljavne vzgojne opomine, učenec pa bi še kar kršil svoje dolžnosti in onemogočal vzgojno-izobraževalni proces, bi ga šola lahko prešolala. Morala bi pridobiti soglasje druge osnovne šole, na katero namerava učenca prešolati, ne pa tudi staršev, kot piše v predlogu zakona: »Šola staršem vroči odločbo o prešolanju učenca, v kateri navede tudi ime druge osnovne šole ter datum vključitve v to šolo.«

V noveli predlagajo, da bi učenca, ki s svojim ravnanjem ovira pouk, lahko začasno umaknili iz razreda. O tem bi odločil strokovni delavec, ki izvaja pouk oziroma posamezno dejavnost. Če učenec ogroža zdravje in varnost sebe ali drugih, pa bi mu lahko šola začasno zagotovila drugačne oblike doseganja ciljev zunaj oddelka ali skupine. Šolam bi z novelo dali tudi zakonsko podlago, da pregledajo osebne stvari učencev, če obstaja sum, da posedujejo predmete, ki so prepovedani v skladu z drugimi zakoni (orožje, pirotehnični izdelki, alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, elektronske cigarete …). »V primeru suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja se predmete odvzame, ravnatelj o tem obvesti starše učenca in policijo,« je zapisano v predlogu novele. Kot tudi to, da so za to, ali otroci prinašajo v šolo prepovedane stvari in ali spoštujejo omejitve uporabe elektronskih naprav, odgovorni starši.

Ravnatelji so v glavnem zadovoljni, pojavljajo pa se številni pomisleki, med drugim tudi glede predlagane ponovne uvedbe opisnega ocenjevanja v tretjem razredu.