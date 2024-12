Pedopsihiatri opozarjajo na vse daljše čakalne dobe

V nadaljevanju preberite:

Čakalne dobe na prvi pregled pri specialistu otroške in mladostniške psihiatrije so se v zadnjem letu še podaljšale, z napotnico zelo hitro za dodatna dva meseca, redno pa za šest, opozarjajo v Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP). »Tako mladostnica, ki se vsak dan samopoškoduje, na prvi pregled čaka povprečno enajst mesecev; osemletnik s sumom na motnjo pozornosti (ADHD) pa 25 mesecev,« so ponazorili. Ministrstvu za zdravje so že večkrat predlagali konkretne rešitve, do katerih pa se to še ni opredelilo, ker, kot so nam odgovorili, še čakajo na analize.