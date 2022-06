Petdeset šolarjev iz Marezig bruha in ima prebavne težave

Kar petdeset učencev od 267, kolikor jih obiskuje Osnovno šolo Marezige, danes ni prišlo v šolo zaradi prebavnih motenj; otroci bruhajo in imajo drisko.

Medtem ko se starši zaskrbljeno sprašujejo, ali je kriva zastrupitev s hrano ali vodo, ali je do onesnaženja vode morda prišlo na bližnjem gradbišču, ali pa gre morda za izbruh viroze, na šoli skupaj s strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) že iščejo morebitne vzroke za obolenje.

Ravnateljica Osnovne šole Marezige Eneja Rožanec je za Delo potrdila, da so o obolelih obvestili zdravstveni inšpektorat, NIJZ in Rižanski vodovod. Tudi na spletni strani šole so starše v izogib »širjenju nepreverjenih informacij« pozvali, naj bodo pozorni na prebavne motnje pri otrocih, naj o tem obvestijo razrednika, oboleli pa naj ostanejo doma in pazijo na osebno higieno ter zadostno hidracijo.

Rožančeva o tem, kaj je povzročilo težave pri skoraj petini otrok na šoli, noče ugibati. Prav tako ta trenutek težko napove, kdaj bo uradno znan »povzročitelj«. Upa pa, da bo to čim prej.