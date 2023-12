Pete evropske volitve bo izpeljal Igor Zorčič

Državna volilna komisija je za novega direktorja službe državne volilne komisije (DVK), ki ima nalogo izpeljave državnozborskih, evropskih in lokalnih volitev ter referendumskega odločanja, imenovala odvetnika in nekdanjega politika Igorja Zorčiča. Funkcijo bo nastopil februarja in po dvanajstih letih zamenjal Dušana Vučka.

Igor Zorčič bo imel le malo časa za uvajanje, saj se bo le dva meseca po nastopu službe moral začeti ukvarjati z evropskimi volitvami. Te bodo po vstopu Slovenije v EU leta 2004 pete po vrsti. Med prvimi izzivi po prevzemu funkcije pa bo kadrovska zapolnitev službe, ki jo je v zadnjem času zapustilo kar nekaj izkušenih zaposlenih.

Izbran med tremi kandidati

Članice in člani DVK so na današnji seji opravili pogovore s tremi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor. Po končanih pogovorih so z glasovanjem sprejeli odločitev o novem direktorju.

V predhodnem postopku je posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja službe državne volilne komisije ugotovila, da od sedmih prispelih prijav šest kandidatov izpolnjuje natečajne pogoje. Na podlagi presoje prijav in opravljenih pogovorov s kandidati ter njihove predstavitve poznavanja delovnega področja in izkazanih vodstvenih kompetenc je posebna natečajna komisija ocenila, da v ožji izbor uvrsti tri kandidate. DVK je sklenila, da bo opravila pogovore s štirimi kandidati, od katerih so se pogovora s člani komisije udeležili trije.

»Državna volilna komisija je ugotovila, da Igor Zorčič izpolnjuje vse pogoje za imenovanje direktorja službe, predpisane v javnem natečaju. Na podlagi njegove prijave in pogovora z njim se je odločila, da je najprimernejši kandidat za imenovanje na položaj direktorja službe DVK,« so sporočili po seji.

4138 evrov bruto znaša po veljavni sistematizaciji osnovna plača direktorja službe DVK

Njegov predhodnik Dušan Vučko je organiziral in izvedel četvero volitev v državni zbor, troje volitev predsednika republike v dveh krogih, dvakrat volitve v evropski parlament, trikrat volitve v državni svet, trikrat lokalne volitve in sedem referendumov oziroma skupaj 25 splošnih glasovanj volivk in volivcev.

Slovenija sodi med države z najnižjo udeležbo na vseh evropskih volitvah. Ta se je kljub prizadevanjem, da bi volivce in volivke privabili na volišča, gibala med 28 in 29 odstotki in krepko pod evropskim povprečjem. Najnižja, 24,55-odstotna, je bila leta 2014, ko je volitve razpisal predsednik republike Borut Pahor. Prve je, spomnimo, podpisal pokojni Janez Drnovšek.