Vučka bi rad zamenjal Igor Zorčič

V ponedeljek se bo iztekel rok za oddajo prijave na razpis za funkcijo novega direktorja službe državne volilne komisije (DVK). Dosedanji direktor Dušan Vučko se je namreč odločil predčasno oditi in se upokojiti. Do včeraj na komisiji po naših informacijah še niso prejeli nobene prijave. Koga vse funkcija vendarle zanima? Med ieresenti za mesto direktorja službe DVK je po naših zanesljivih informacijah tudi Igor Zorčič, nekdanji predsednik državnega zbora. Med kandidati se omenja tudi Maša Kociper, nekdanja vodja poslanske skupine SAB, ki je po porazu stranke Alenke Bratušek na državnozborskih volitvah pristala na mestu sekretarke v kabinetu predsednika vlade. Da o prijavi razmišlja, pa nam je povedala nekdanja namestnica direktorja službe DVK Nina Mujagić, izkušena uradnica, ki je nedavno z DVK dosegla zunajsodno poravnavo. Stroški poravnave so komisijo stali več kot 46 tisočakov, Vučka pa je zaradi Mujagićeve doletela tudi kazenska ovadba. Kdo pa je Vučkov favorit za naslednika?