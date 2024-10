Peter Gregorčič: Pot s SLS sem zaključil

Nosilec liste zunajparlamentarne stranke SLS Peter Gregorčič, ki se mu je na evropskih volitvah za las izmuznil mandat evropskega poslanca in je bil po preferenčnih glasovih – zbral jih je 32.024 – uvrščen pred Zalo Tomašič (SDS), Matjažem Nemcem (SD), Matejem Toninom (NSi), Milanom Zverom (SDS) in Marjanom Šarcem (Gibanje Svoboda) –, je očitno sprejel odločitev, kako naprej.

»Po evropskih volitvah so me nekateri odbori SLS prosili, naj stranki pomagam pri političnem preboju na nacionalni ravni. Iz hvaležnosti za njihovo pomoč med kampanjo sem jim prisluhnil in se odzval,« pravi. Žal se je izkazalo, ocenjuje, da stranko še vedno obvladujejo ozke interesne skupine, ki jim ustreza šibko vodstvo. SLS so zaklenili, zato na ključne odločitve terenska mreža lokalnih odborov ne more vplivati.

»V takih primerih je najbolje slediti svetopisemski modrosti, ki pravi: 'Novega vina tudi ne vlivajo v stare mehove, sicer mehovi počijo in vino se razlije, mehovi pa uničijo. Novo vino vlivajo v nove mehove in se ohrani oboje.' S tem spoznanjem sem svojo pot s SLS zaključil,« pravi po tem, ko mu naskok na vrh stranke ni uspel.

Gregorčič, ki je v ZDA, dodaja, da je osredotočen predvsem na svoje raziskovalno delo tam, o morebitnih nadaljnjih političnih korakih pa bo razmišljal, ko se bo vrnil v Slovenijo. To pa je v drugi polovici prihodnjega meseca.

»Vstop v politiko zame ni nuja, ampak le ena izmed mogočih izbir. Izbral jo bom samo, če bom ocenil, da lahko s tem prispevam k spremembam na bolje,« je še sporočil.