Peterle izstopil iz NSi: Če se bodo še naprej prerivali, bom raje samo čebelar

»Nisem se več počutil tam doma, razlike so v razumevanju etike, morale in politike,« nam je o svoji odločitvi za izstop iz NSi povedal nekdanji evropski poslanec in ustanovni član Lojze Peterle. Kritičen do aktualnega vodstva Mateja Tonina je bil že dlje časa, a ponavlja, da se bo še naprej zavzemal za krščansko demokracijo in njeno sodelovanje, ne bo pa pomagal posameznim petelinom, saj je po njegovem jasno, da razdeljeni ne bodo prišli nikamor. To se je, kot pravi, pokazalo že na zadnjih evropskih volitvah, ko sta se NSi in SLS odločili za samostojni listi. Toninu je sicer uspelo osvojiti mandat, a je bila cena za to visoka.

»Če pa se bodo še naprej prerivali, bom raje samo čebelar,« je dejal Peterle, ki je zavrnil možnost, da bi se priključil kateri drugi stranki.

V NSi so se Peterletu zahvalili za sodelovanje in navedli, da njegov izstop obžalujejo. Zahvalili so se mu za vse, kar je storil za NSi in za razvoj krščanske demokracije v Sloveniji. »Želimo mu vse dobro in veliko zdravja na njegovi nadaljnji poti,« so zapisali.