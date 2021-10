Petkovi kolesarji napovedali nove akcije

»Oblaki solzilca na otroških igriščih, beg upokojencev in tujih turistov«

»Zgolj izredna seja ne bo dovolj«

Današnji dan v Ljubljani mineva ob odzivih na včerajšnje izredne razmere in tudi pričakovanju morebitnih novih protestov. Še vedno velja vladna aktivacija 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim je oblast omejila gibanje v prestolnici, na Bledu in okoli Brda pri Kranju.Nekaj po 16. uri je manjša skupina protestnikov iz središča Ljubljane odšla do Kliničnega centra in pred vhodom v podporo poškodovanemu med včerajšnjimi izgredi pred policisti, postavljenimi pred portalom centra, mirno položila cvetje. Reševalna služba UKC je sicer včeraj posredovala v štirih intervencijah.Zatem, ob 18. uri, je bila na temo včerajšnjega dogajanja napovedana novinarska konferenca petkovih protestnih kolesarjev. Ne na njihovem običajnem prizorišču, Trgu republike, na katerem je bilo pred začetkom njihove predstavitve nekaj protestnikov, še več pa policistov, pač pa na sosednjem Kongresnem trgu.»Stvari so šle povsem predaleč. Oblaki solzilca na otroških igriščih ... Naključni mimoidoči, otroci, družine, upokojenci in tuji turisti bežijo pred vodnim topom in obstreljevanjem v improvizirana zatočišča sredi belega dne, odstopljeni minister in direktor policije pa medtem navdušeno čestitata policiji,« je za uvod povedalaiz petkovega protestniškega gibanja.»Vlada s svojim delovanjem načrtno in preračunljivo stopnjuje konflikte v družbi in nas pelje v policijsko državo oziroma v razmere državljanske vojne, ki najbolj ustreza ravno strategijam represivne diktature. Treba jo je ustaviti, preden bo prepozno,« je dodala.Vlada po njenem mnenju ustvarja razkol, nasilje in krizno stanje, ki so v interesu samo Janezu Janši, Alešu Hojsu in njunim privržencem. Ne glede na strinjanje ali nestrinjanje z včerajšnjimi protesti je pravica do protesta temeljna ustavna pravica. V Sloveniji imamo bogato tradicijo protestov. Država, kjer vodni tip in solzivec sprožijo v množice, v kateri so tudi mirni protestniki, pa je policijska diktatura. Zato je nujno, da vlada, ki je izgubila vse zaupanje ljudi, odstopi, je poudarila.Odzvala se je tudi na današnji odziv opozicije na včerajšnje dogajanje . »Opozicija naj vloži interpelacijo, zgolj izredna seja ne bo dovolj. Poslanci naj se odločijo, ali je nadaljevanje takšnih razmer sprejemljivo, ali bodo soodgovorni za nadaljevanje te situacije.«Tako kot v minulih 76 tednih bo sicer petkov protest znova potekal tudi jutri, in sicer ob 19. uri, je še napovedala ob zaključku nastopa, ki mu je sledilo preverjanje s strani policistov. Zvedavi policisti so opravili svoje delo, kakih posledic za vpletene pa ni bilo zaznati.