Predsednica o priznanju Palestine: Želim si, da vlada zbere pogum

»Slovenija je začela postopke za priznanje Palestine, vendar potrebujemo več odločnosti. V varnostnem svetu OZN zagovarjamo rešitev dveh držav in do te rešitve brez priznanja Palestine ne more priti. Zato si želim, da bi slovenska vlada prihodnji teden zbrala pogum in stopila po poti Norveške, Španije in Irske.

Umiranje civilistov v Gazi, nespoštovanje humanitarnega prava in osnovnih človekovih pravic se mora končati. Gre namreč za napade na našo skupno človečnost,« je na družbenem omrežju X zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar.

Španija, Irska in Norveška so za prihodnji teden, spomnimo, napovedale priznanje Palestine. V skupini s Španijo in Irsko je bila tudi Slovenija, a se je vlada Roberta Goloba odločila, da priznanje Palestine veže na določene pogoje. Priznali naj bi jo najkasneje 13. junija.

V nasprotju s kabinetom predsednika vlade ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon razlogov za odlašanje s priznanjem Palestine ne vidi. Kot je povedala pred četrtkovo sejo vlade, je sklep pripravljen in ga lahko vlada sprejme kadarkoli. Glede na postopek priznanja, ki se uporablja v Sloveniji, končno odločitev sprejme državni zbor, kjer pa težav ni pričakovati, saj poslanci koalicije podpirajo priznanje.

Vlada je na četrtkovi seji interno sicer razpravljala o priznanju Palestine, a o tem ni sprejela nobenih odločitev, je po seji pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon. Vse aktivnosti, kot je poudaril, sicer gredo v smeri priznanja, časovni okvir pa ostaja neopredeljen. »Utegne se zgoditi prihodnji teden ali čez dva tedna, skladno s strategijo, ki smo si jo zadali,« je pojasnil po poročanju STA.

Pri tem je ponovil stališča vlade, da si želi, da se priznanju pridruži še več držav, in spomnil, da je slovenska vlada še pred Irsko, Španijo in Norveško začela postopke priznanja Palestine, a da ima, v nasprotju z omenjeno trojico, o tem pri nas zadnjo besedo parlament.