Pirc Musar za informacijsko pooblaščenko prelagala Jeleno Virant Burnik

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po seznanitvi vodij poslanskih skupin v DZ posredovala predlog, s katerim na mesto informacijske pooblaščenke predlaga Jeleno Virant Burnik. Predsednica je prepričana, da je kandidatka s svojo strokovnostjo, dosedanjimi izkušnjami in vizijo primerna za omenjeno funkcijo.

Informacijskega pooblaščenca skladno z zakonodajo imenuje DZ na predlog predsednika republike. Poslanke in poslanci bodo o predlogu predsednice republike odločali na julijski seji DZ, so danes sporočili iz predsedničinega urada.

Pri Informacijskem pooblaščencu zaposlena pd 2009

Ob posredovanju predloga v DZ pa so v uradu v sporočilu za javnost še navedli, da je kandidatka Virant Burnik diplomirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, magistrskih naziv iz regulacije komunikacij pa je pridobila na London School of Economics and Political Science. Na fakulteti za družbene vede je tudi doktorirala, in sicer na temo regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Kandidatka je od leta 2009 redno zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu, od leta 2018 je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora. Pred tem je opravljala delo državne nadzornice za varstvo osebnih podatkov. Poleg dela v Evropskem odboru za varstvo podatkov, ki ga trenutno koordinira, Informacijskega pooblaščenca zastopa v številnih telesih, delovnih skupinah in projektih, med drugim v delovni skupini iz člena 29 ter pri Svetu Evrope, so navedli v uradu predsednice republike.

»Njene dolgoletne in konkretne delovne izkušnje pri vodenju mednarodnega nadzora in sodelovanja v Evropskem odboru za varstvo podatkov ter nenazadnje strokovno znanje, ki ga je pridobila v okviru magistrskega in doktorskega študija, jasno izkazujejo njene kompetence in afiniteto do področja dela informacijskega pooblaščenca. Kot vodja odlično pozna notranje procese delovanja informacijskega pooblaščenca in dinamike med zaposlenimi, prav tako ji je dobro poznana struktura vodenja organa, naloge in izzivi, povezani s tem. Poleg tega redno predava na različnih dogodkih in objavlja v strokovnih in akademskih publikacijah. Je tudi soavtorica komentarja zakon o varstvu osebnih podatkov,« so ob tem zapisali v uradu.

Poznavalka varovanja osebnih podatkov

Izpostavili so še, da je Virant Burnik vso dosedanjo kariero in strokovno odličnost gradila zlasti na področju varovanja osebnih podatkov. »Njena vizija vodenja in delovanja temelji na poglobljenem poznavanju te pomembne, neodvisne institucije ter pridobljenih mednarodnih izkušnjah. Zaveda se številnih izzivov pri varovanju osebnih podatkov, ki nastajajo v obdobju digitalizacije, ter verjame v konstruktivno vlogo informacijskega pooblaščenca pri reševanju teh izzivov. Obenem izpostavlja pomen jasnega komuniciranja z javnostmi ali drugimi naslovniki, ko gre za pojasnjevanje pravice do varovanja osebnih podatkov ali dostopa do informacij,« so še poudarili v uradu Pirc Musar.

Predlog kandidature bo sicer najprej obravnavala mandatno-volilna komisija DZ, nato bodo o imenovanju odločali poslanci.

Informacijski pooblaščenec bo imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan. Za informacijskega pooblaščenca je lahko imenovan državljan Slovenije, ki ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Funkcijo informacijske pooblaščenke sicer sedaj dva mandata opravlja Mojca Prelesnik, ki ji zdajšnji mandat poteče 17. julija. Za tem bo prevzela vodenje Slovenske tiskovne agencije.