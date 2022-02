Plačilo zdravnici za pregled bolnika je 61 centov

Mladi zdravniki Slovenije v teh dneh objavljajo pretresljive osebne pripovedi o svojem delu. Javnost poskušajo obvestiti, da se jim je zgodila krivica. Mediji so bili pred dvema tednoma polni informacij o visokih plačah zdravnikov in povišanju plač. A mladi zdravniki – v Sloveniji jih je nekaj več kot 3700 – zaslužijo za zahtevno in odgovorno delo pičlih šest do deset evrov neto na uro, so izračunali.

3700 mladih zdravnikov je v Sloveniji – to so zdravniki do specialističnega izpita in še pet let po njem.

»Začela sem ob 7.10, končala ob 17.05. Vmes sem pojedla solato in bila enkrat na stranišču. V specialistični ambulanti sem obravnavala več kot sto pacientov z zapletenimi boleznimi in natipkala izvide. Predpisujemo zdravila, s katerimi rešujemo življenje, za razumevanje delovanja le-teh sem bila več kot deset let v šoli in še naprej se ves čas izobražujem. Če svoj dnevni zaslužek delim s številom obravnavanih pacientov, sem 'zaslužila' 61 centov na obravnavo pacienta, medtem pa so glavna tema v medijih astronomske plače zdravnikov,« je zapisala Tanja Šeligo Drame, zdravnica v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah. Do kdaj bo še lahko prenašala zmerjanje z zaslužkarji? Ali pa bo odšla delat v tujino kot približno desetina vseh njenih kolegic in kolegov s fakultete?

Mladi zdravniki opozarjajo, da se jim dogaja krivica. Javnosti je bila posredovana napačna informacija, da so se jim plače zvišale. Za reševanje življenj so plačani od šest do deset evrov na uro.

Tanja Šeligo Drame je ena izmed 3700 mladih zdravnikov – dejansko večinoma zdravnic. Na medicinsko fakulteto se namreč v zadnjih dveh desetletjih vpiše tri četrtine deklet in le četrtina fantov, saj je šolski sistem tak, da so pogoji za vpis na fakultete pisani bolj na kožo študentkam. A ko mlade zdravnice postanejo tudi mlade matere, zelo težko usklajujejo zahteve zdravniškega poklica in materinstva. Spopadajo se tudi z revščino.

Na banki so se ji smejali

»Na banki so se mi smejali, ko so videli mojo plačo,« piše mlada zdravnica, mati treh otrok, samohranilka, ki ni želela biti imenovana. Kredita zaradi otrok in pogodbe o delu za določen čas, kakršno imajo vsi mladi zdravniki, ni mogla dobiti. »Živimo v najemniškem stanovanju. Kakšen mesec ne morem plačati niti položnic, saj morajo otroci jesti, hoditi v vrtec in biti oblečeni. Občasno vzamem dopust in delam zunaj medicine,« pripoveduje mlada družinska zdravnica, ki je, kot pravi, vse življenje sanjala, da bo zdravnica, v to je vložila vse svoje moči in več tisoč ur študija. Sanje so se ji uresničile, zdaj pa razmišlja o odhodu iz medicine. »Na koncu smo tudi zdravniki samo ljudje,« razočarano sklene.

Ostal ji je skoraj ves dopust

Oglasila se je tudi specialistka urgentne medicine, ki ji je lani ostal skoraj ves dopust – 22 dni – ker ga preprosto ni mogla izkoristiti, saj bi pacienti v urgentni ambulanti zaradi pomanjkanja zdravnikov ostali brez oskrbe. Zato ima zelo veliko nadur, tudi nedeljskega in nočnega dela. »Delam v zelo stresnih razmerah. Marsikateri primer pomeni razliko med življenjem in smrtjo,« piše in pojasni, da je bila za reševanje življenj podnevi in ponoči januarja plačana v povprečju 14 evrov na uro. Veliko ali malo?

Nekateri kolegi zdravniki odhajajo v tujino in v druge poklice, tisti, ki ostajamo, pa imamo posledično vse manj časa za pacienta ali pa vseh sploh ne moremo pregledati. Anita Dobrovolec, predstavnica mladih zdravnikov

»Vsak dan nas zbode, da lažno govorijo, da smo zdravniki dobili višje plače, a jih nismo. Novembra so večini v zdravstvu zvišali plače, razen zdravnikom,« je dejala Anita Dobrovolec, predstavnica mladih zdravnikov, ki skoraj nima več upanja: čeprav je ustavno sodišče odločalo le o najvišjem plačnem razredu, so se pogovori z ministrom za zdravje o plačah mladih zdravnikov nehali, je povedala. Zdravnik po šestletnem študiju zasluži 1428 evrov bruto, kar je 969 evrov neto.