V Solčavi odneslo tri začasne poti, zato je nekaj hiš odrezanih od sveta

Ponoči je večji del države zajelo deževje, zaradi česar je Agencija RS za okolje (Arso) za danes za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo.

Po dokaj mirnem jutru so se v Zgornji Savinjski dolini oglasile sirene. Kot je za STA dejal vodja celjske izpostave za zaščito in reševanje Janez Melanšek, se opozorilo nanaša predvsem na območje Drete in Ljubnice.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je dopoldne povedal, da je nekaj težav s hudourniki in potoki, ki še niso bili očiščeni, tam se je voda razlivala. Največji strah ostaja plaz nad Strugami, ki počasi drsi v Savinjo, ta pa ga sproti odnaša. Po grobih ocenah se je od včeraj plaz pomaknil za dva metra, straža bo ostala celo noč, je povedal Strmčnik. Sicer je v občini Luče poplavljala Lučnica, zaradi plazov pa so zaprli dve cesti.

Reka Kamniška Bistrica v Stahovici FOTO: Leon Vidic/Delo

Solčavska županja Katarina Prelesnik je povedala, da dež počasi jenja in da ni veliko manjkalo do nove katastrofe. Kljub temu je odneslo tri začasne poti oziroma mostove, tako da imajo tri hiše odrezane od sveta. Upajo, da bo dež dokončno čim prej ponehal in da lahko začnejo urejati dostope.

Sirena se je danes sprožila tudi na Ljubnem, ki je zopet med najbolj prizadetimi občinami. Do Rastk spet ni mogoče priti. Nedaleč od Ljubnega je narasla Ljubnica zalila počitniški objekt in odnesla okoli 200 metrov ceste. Gre za cesto, ki so jo nasuli po avgustovskih poplavah.

Kot je povedal župan Franjo Naraločnik, je nad Rastkami odneslo še 200 metrov ceste. Do Rastk je sicer možno priti, a po zelo oddaljenih poteh. Stroji so že na delu, Naraločnik ocenjuje, da bi cesto lahko vzpostavili v naslednjih nekaj dneh.

Z zaskrbljenostjo dogajanje v Zgornji Savinjski dolini spremljajo tudi v Braslovčah. Župan Tomaž Žohar sicer miri, da je pretok Savinje v Nazarjah še v mejah, ko voda, ki bo čez nekaj časa pritekla do Braslovč, ne bi smela povzročati nevarnosti: »Spremljamo, kaj se dogaja.«

V Braslovčah so se sicer že včeraj pripravljali na deževno noč. Občanom so razdelili vreče, noč ni prinesla ponovnega razlivanja reke, zdaj pa se razmere očitno slabšajo.

Na terenu so bile številne gasilske enote FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot je za Radio Slovenija povedal dežurni prognostik na Arsu Uroš Strajnar, je največ padavin padlo na zahodu, okoli sto milimetrov na kvadratni meter, padavine se zdaj širijo proti vzhodu, a glavnino vendarle pričakujejo nad Julijci.

Največ padavin je padlo na Otlici, do okoli 125 milimetrov, podobno na Voglu, v Zadlogu so namerili okoli sto milimetrov, blizu tej številki je tudi Bovec, v Idriji je padlo okoli 90 milimetrov padavin, v Logarski dolini pa je ponoči padlo okoli 80 milimetrov padavin, je za STA povedal Uroš Strajnar.

Evakuirali prebivalce iz doline Bistričice, ki pa se že lahko vrnejo domov

Tudi na Kamniškem je obilno deževje povzročilo nekaj težav, najbolj ogrožene prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica pa so zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate opoldne preventivno evakuirali. Po pregledu plazu so ugotovili, da plaz ni spremenil svoje oblike, zato se evakuirani lahko vrnejo domov, je dejal vodja intervencije Jože Oblak.

Reka Kamniška Bistrica v Stahovici FOTO: Leon Vidic/Delo

Oblak je pojasnil, da gre za starejši plaz, a so ga zaradi napovedanega neurja nadzorovali. Ker so se dopoldne v vodotoku Bistričice pojavili mulj, skale, listje in les, so preventivno evakuirali najbolj ogrožene prebivalce. »Mi smo plaz pregledali tako fizično z gasilci, pregledal ga je geolog in nato še s policijskih helikopterjem iz zraka in z dronom,« je dejal.

Ugotovili so, da je plaz v nespremenjenem stanju, oziroma da je v isti fazi delovanja, ampak da je vodotok, ki plaz obliva, spremenil tok in s tem povzročil naplavine. Ljudje se zato lahko vrnejo domov. Člani civilne zaščite pa bodo preventivne ukrepe izvajali še naprej, torej pregledovali plaz v zgornjem in spodnjem delu.

Evakuirali so 107 prebivalcev iz 44 objektov, nastanili pa so jih v osnovni šoli Stranje, nekateri pa so odšli k sorodnikom.