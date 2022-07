Plenković bi ukinil kazni za ribiče v primeru dogovora obeh vlad

V nadaljevanju preberite:

Jaz sem to situacijo (kaznovanje slovenskih in hrvaških ribičev v spornem območju na morju pred Piranskim zalivom) pripravljen končati jutri, če se o tem dogovorimo,« je dejal hrvaški premier Andrej Plenković ob obisku slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon v Zagrebu. Slovenski in hrvaški ribiči pobudo pozdravljajo, saj ne vidijo smisla v tem, da državni organi pišejo kazni, ki jih nihče ne more izterjati, pri vsem tem pa dobro služijo samo odvetniki.