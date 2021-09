Po 965 milijonih dodatkov predlog sprememb

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna bomo dosegli enega od mejnikov pri cepljenju – prvi odmerek bo dobil milijonti prebivalec Slovenije. To pomeni nekoliko več kot 47 odstotkov oziroma 56 odstotkov starejših od 18 let. Podatki o okuženih in hospitaliziranih niso spodbudni, vlada pa želi spremeniti določila za krizne dodatke ob razglašeni epidemiji v javnem sektorju, ki utegnejo za oba minula valova v prihodnjih tednih doseči milijardo evrov.



Ministrstvo za finance je do 31. avgusta prejelo za 965 milijonov evrov bruto bruto zahtevkov za dodatke za delo v rizičnih razmerah javnim uslužbencem. Za primerjavo: zavod za zaposlovanje je za vse ukrepe za ohranitev delovnih mest do zdaj izplačal 688,7 milijona evrov pomoči. Po letu in pol od prve razglasitve epidemije želi vlada spremeniti določila v kolektivni pogodbi za javni sektor, po katerih so uslužbenci za delo v rizičnih razmerah upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.