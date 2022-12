Po dobrem letu zaskrbljeni zaradi dragih energentov

V nadaljevanju preberite še:

Enajstmesečni podatki za letošnje leto kažejo, da se je letošnja turistična sezona po obisku in prenočitvah že močno približala predkoronskemu letu 2019. Letos smo namreč v tem obdobju imeli 5,6 milijona prihodov in 14,8 milijona prenočitev. Turistični ponudniki so z rezultati večinoma zadovoljni, skrbi pa jih, kaj bo prineslo prihodnje leto. Vse višjim stroškom dela in dobrin so se pridružili še visoki stroški energentov.