Po dveh sredinskih še kandidatka z obrobja desnice

Po Nataši Pirc Musar je kandidaturo za predsednico republike uradno napovedala psihoanalitičarka Nina Krajnik. Včeraj je na digitalnem kongresu stranke Gibanje Svoboda potekala razprava o kandidaturi Marte Kos, ki ima podporo predsednika stranke in predsednika vlade Roberta Goloba.

Marta Kos bo svojo kandidaturo skupaj z Robertom Golobom javnosti predstavila danes, a šele prihodnji teden bosta o njej odločala izvršni odbor in svet stranke. Po statutu največje vladne stranke je tako, da izvršni odbor vodi postopke volitev v vse organe na lokalni in državni ravni, svet stranke pa na predlog izvršnega odbora določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor, evropski parlament in predsednika republike.

»Če ne bi omenjala globoke države, komunistov, vzporednega mehanizma in neuspešne tranzicije, se SDS in akterji, povezani s stranko, ne bi zmenili zanjo,« meni politični analitik Alem Maksuti in dodaja, da je njen uspeh odvisen od tega, kdo bodo na koncu drugi kandidati, predvsem pa, ali bo SDS imela svojega kandidata.