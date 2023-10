Po hladnem začetku tedna danes ponekod zjutraj celo nad 20 stopinj

Po tem, ko smo v soboto doživeli enega lepših oktobrskih dni, ki je bil precej poleten, se je v nedeljo vreme poslabšalo, temperature so se v začetku tedna močno znižale. Na Babnem Polju so v tem tednu celo namerili minus tri stopinje Celzija.

Današnje jutro pa je bilo v večjem delu Slovenije med najtoplejšimi v drugi polovici oktobra v zadnjih desetletjih, navaja Arso. Ponekod je bila temperatura nad 20 stopinj Celzija, kar je celo za julij večinoma nadpovprečno visoka vrednost.

Kot navajajo, so glavni vzroki za toplo jutro zelo topla zračna masa, ki priteka iznad Sredozemlja, oblačnost in veter. Čez dan se bo še nekoliko ogrelo, tako da bo tudi najvišja temperatura zelo visoka za drugo polovica oktobra.

Vetrovno

Ob visokih temperaturah je hkrati tudi zelo vetrovno, na omrežju X piše Arso. Sunki jugozahodnega vetra na naših višje ležečih postajah dosegajo hitrosti nad 100 kilometrov na uro. Zelo vetrovno je tudi v Bovcu, kjer so ob 8. uri izmerili sunek vetra 88 km/h. Močan veter pričakujejo vse do večera.

Danes bo na vzhodu delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Cezija, napoveduje Arso.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zvečer se bo dež na zahodu okrepil in ponoči prehodno razširil nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo.

Stanovitno vreme si še posebej ta konec tedna želijo tekači, saj bo Ljubljana prizorišče Volkswagen Ljubljana maratona, ki je tudi letos pritegnil veliko pozornosti. Na največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji se je letos prijavilo več kot 22.500 tekačev.