Po nedeljski maši še na cepljenje

Dober odziv ljudi

Cepljenje v mobilnih enotah Razpored cepljenja v mobilnih cepilnih enotah je objavljen na spletni strani https://www.cepimose.si/mobilne-cepilne-enote/. V nedeljo, 15. avgusta, bodo aktivne mobilne cepilne enote:

– Brezje (od 8. do 14. ure),

– Nova Štifta (od 8. do 18. ure)

– romarsko središče Prihova župnija Oplotnica (od 7. do 14. ure)

– cerkev Marijinega varstva (Prihova) (od 6. do 12. ure)

Zaščita pred potovanjem

Precepljenost se povečuje, a prepočasi

Slovenija mora čim bolj pospešiti cepljenje, da bi se vrnila v normalno življenje, je za radijsko oddajo dejal infektolog, ko je izvedel, da je pri nas polno precepljenih le 40 odstotkov prebivalstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvu za zdravje si zelo prizadevajo, da bi se pospešek zgodil. Necepljeni v teh dneh prejemajo pisna vabila na cepljenje, v nedeljo, na praznik Marijinega vnebovzetja, pa se bo mogoče cepiti pred večjimi cerkvami.Dr., tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, je dejal, da so slovenski škofje takoj, ko je bilo mogoče cepljenje, sklenili povabiti vernike, naj s cepljenem poskrbijo za lastno varnost in varnost najbližjih. »Povabilo in prošnjo za cepljenje so naslovili na rektorje Božjih poti in cerkva, ki naj se z NIJZ dogovorijo o obisku mobilne enote, še posebno na praznik Marijinega vnebovzetja, saj se takrat bogoslužja udeleži veliko vernikov. Pri tem pa še vedno vse duhovnike in vernike pozivajo, naj spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila za preprečevanje širjenja covida-19.«V teh dneh dobivajo necepljeni, starejši od 50 let, na dom tudi vabila za cepljenje. Po navedbah NIJZ so jih k pripravi vabil pozvali na ministrstvu za zdravje, podatke o tistih, ki še niso bili cepljeni, in njihove kontaktne podatke pa so pridobili iz Centralnega registra podatkov o pacientih, in sicer na podlagi zakona o zbirkah s področja zdravstvenega varstva.Najrazličnejše akcije, s katerimi bi ljudem približali cepljenje, torej intenzivno potekajo. Na mesec (podatki so za julij 2021) se v mobilnih enotah, ki jih koordinira NIJZ, cepi okoli 10.000 ljudi. V to so vštete tudi mobilne enote, posebno največje iz Zdravstvenega zavoda Zdravje, ki se za nekatere cepilne točke dogovorijo tudi same, brez koordinacije NIJZ.Koliko ljudi obišče mobilno cepilno enoto, je po pojasnilih NIJZ odvisno od tega, koliko jih je že cepljenih, koliko se jih želi cepiti ter tudi od velikosti lokacije, kamor cepilna enota pride. V vasi, ki ima 150 ljudi, se jih pride cepit okoli 40 odstotkov.V občini Kozje – mobilna enota je bila v tamkajšnjih štirih krajevnih skupnostih prisotna 2. avgusta 2021 – se je na primer cepilo 336 ljudi. »Odziv je relativno dober prav zato, ker se ljudem ni treba peljati do Zdravstvenega doma ali v bolnišnico,« so dejali na NIJZ.Po novem cepijo tudi na letališču. Fraport Slovenija je kot upravljavec ljubljanskega letališča od ponedeljka, 9. avgusta, v sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Zdravje vsem potnikom in splošni javnosti omogočil brezplačno cepljenje proti covidu-19, saj je za varno in odgovorno prehajanje mednarodnih meja zaradi omejitve in obvladovanja bolezni potrebno izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani).V reševanje težav, povezanih tudi z zmanjšanjem letalskega prometa v svetu, so se aktivno vključili že decembra 2020, in sicer z odprtjem točke za odvzem brisa na covid-19. Cepljenje je na Letališču Ljubljana mogoče s cepivom Janssen, za katerega je potreben le en odmerek, in sicer tri dni v tednu: ob ponedeljkih (od 9. do 11. ure), sredah (od 11. do 14. ure) in petkih (od 17. do 20. ure). »V prvih dveh dnevih cepljenja se je interes potnikov in druge javnosti že pokazal, bolj množičen pristop k cepljenju pa pričakujemo v prihodnje, saj smo javnost šele začeli obveščati,« so sporočili iz družbe Fraport.Z enim odmerkom je bilo proti covidu-19 do zdaj cepljenih skupaj 951.418 oziroma 45 odstotkov prebivalcev, z vsemi pa 849.740 prebivalcev oziroma 40 odstotkov. Med starejšimi od 50 let je z enim odmerkom cepljenih 590.471 prebivalcev oziroma 67 odstotkov v tej starostni skupini, z obema pa 540.541 ljudi oziroma 61 odstotkov.