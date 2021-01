Po prenovljeni kočevski železnici poslej tudi potniški promet

Minister za infrastrukturose je v družbi državnega sekretarja, predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo in Slovenskih železnic ter županov tamkajšnjih občin danes peljal po prenovljeni železniški progi Grosuplje-Kočevje.»Mislim, da je to po 50 letih eden pomembnejših dni za Ribnico, za Kočevje in za te kraje. Ta pridobitev za njih pomeni nove razvojne možnosti. Pridobitev bo pomenila, da se bo ribniško-kočevska regija lahko hitreje gospodarsko in turistično razvijala, da bodo ljudje lažje mobilni,« je po vožnji povedal Vrtovec.Celoten projekt prenove kočevske železniške proge je stal okoli 100 milijonov, naložba pa je v celoti državni strošek.Vožnja je bila po njegovih besedah zelo udobna. Na tej progi bo stalnica tudi nov Stadlerjev vlak, ki so ga decembra dobile slovenske železnice. »Upamo, da se bodo ljudje sedaj, ko imamo novo progo in nov vlak, lažje odločali, da bodo odšli v Ljubljano z vlakom in ne z avtomobilom. Res sem vesel,« je dejal Vrtovec.Kot je dodal, bo ponovna vzpostavitev potniškega prometa v veliki meri razbremenila ceste, povečala prometno varnost ter prispevala k čistejšemu okolju.»Proga bo omogočala hitrosti do 100 kilometrov na uro in verjamem, da se bodo ljudje hitro privadili na ta bistveno bolj udoben in praktičen način vožnje. Gre za enega najsodobnejših vlakov, ki bodo vozili med Ljubljano in Kočevjem, z dodatnimi ukrepi na progi pa bomo poskrbeli še za krajše potovalne čase. Eden večjih ukrepov bo nadgradnja železniške postaje Grosuplje,« je dodal državni sekretar.Traso železniške proge Ljubljana-Kočevje so določili leta 1887. Progo so leta 1892 začeli graditi v Velikih Laščah, odprli so jo 27. septembra 1893. Hkrati s tovornim je na progi potekal potniški promet. Potniški vlaki so na progi od leta 1968 vozili le še do Velikih Lašč, po letu 1970 pa so jih ukinili.Začetek prenove odslužene kočevske železnice sega v leto 2008. Prvih 26 kilometrov proge odseka Grosuplje-Ortnek so prenovili do leta 2011, leta 2013 je sledila nadgradnja devetkilometrskega odseka Ortnek-Ribnica. Odsek med Grosupljem in Kočevjem so začeli prenavljati leta 2016. Aprila predlani je po njej zapeljal tovorni vlak.