Po šoli večina ostane doma, spregledana in sama

Čez en mesec, 6. marca, poteče javni razpis ministrstva za delo, ki ga delno financira Evropski socialni sklad in ki bo mladim s posebnimi potrebami olajšal vstop na trg dela, v naslednji fazi pa pripomogel k njihovi dolgotrajni zaposlenosti in večji družbeni vključenosti. Za sofinanciranje tovrstnih projektov bo do leta 2029 na voljo do pet milijonov evrov.

Kot so povedali na direktoratu za invalide, so ciljna skupina javnega razpisa mladi z izdano odločbo o usmeritvi s strani Zavoda republike Slovenije za šolstvo, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Po podatkih Statističnega urada je bilo v šolskem letu 2023/24 v redne ali prilagojene programe osnovnih šol vključenih skoraj 19.420 otrok s posebnimi potrebami. Od teh jih je prek 7800 imelo več motenj, prek 5700 je imelo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, prek 2170 je bilo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, skoraj 1290 dolgotrajno bolnih, prek tisoč jih je bilo z motnjami v duševnem razvoju, 565 jih je imelo čustvene in vedenjske motnje, več sto je bilo gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih ter gibalno oviranih ...

Kako zaposliti mlade s posebnimi potrebami? FOTO: Blaž Samec

Potencialni prijavitelj na javni razpis mora biti subjekt javnega ali zasebnega prava, ki je vsaj 12 mesecev vpisan v poslovni register Slovenije, področje njegovega delovanja pa je izvajanje različnih oblik storitev, programov ali projektov za invalide. Javni razpis, poudarjajo na direktoratu, ni namenjen financiranju zaposlitev, temveč bodo na razpisu izbrani projekti mladim s posebnimi potrebami omogočali pridobiti delovne izkušnje z usposabljanjem ali izobraževanjem s prakso, kar naj bi ji pomagalo tudi pri izbiri poklicne poti.

Ministrstvo za delo je za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela tudi leta 2017 objavilo razpis in podpisalo pogodbe o sofinanciranju projektov za prehod mladih s petnajstimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva. Izbrani projekti so predvideli vključitev 2.100 mladih s posebnimi potrebami. Za obdobje 2018-2022 je bilo na voljo 4,2 milijona evrov.

V reviji Šolsko svetovalno delo iz leta 2019 so Maja Zovko Stele, Karl Destovnik, Tatjana Dolinšek in Mojca Arh, avtorji članka Mladi s posebnimi potrebami na prehodu v zaposlitev, zapisali: »Za mlade s posebnimi potrebami je posledično pogosto značilna dolgotrajna brezposelnost. V času brezposelnosti se pogosto že obstoječim težavam, zaradi katerih imajo status otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami, pridružijo še dodatne težave, kot so izguba pridobljenih znanj, izguba delovne zmožnosti in delovnih navad, težave na področju samopodobe in duševnega zdravja. Posledično postanejo še težje zaposljivi. Zato je nujno z aktivnostmi v smeri zaposlitve začeti že v času vključenosti v izobraževalno ustanovo /.../«

Kvotni sistem

Evropske države imajo različne sisteme glede zaposlovanja in vključevanja mladih s posebnimi potrebami in sledijo načelom inkluzije, na vprašanje o primerjavi Slovenije z državami EU glede zaposlovanja in vključevanja mladih s posebnimi potrebami odgovarjajo na direktoratu. V Sloveniji pravico do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ureja zakon, po katerem se lahko invalidi zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.

V času brezposelnosti se pogosto že obstoječim težavam, zaradi katerih imajo status otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami, pridružijo še dodatne ... FOTO: Tadej Regent

Pri nas je uveljavljen tudi kvotni sistem zaposlovanja, ki med drugim določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, dolžni zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Kvota je glede na registrirano področje glavne dejavnosti delodajalca različna, a ne sme biti nižja od 2 in ne višja od 6 odstotkov vseh zaposlenih.

Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev je pri nas na voljo več finančnih spodbud, naša zakonodaja pa invalidom med drugim omogoča tudi programe socialne vključenosti, namenjene podpori in ohranjanju njihovih delovnih sposobnosti.

Vloge, ki bodo v roku prispele na razpis, bodo odpirali 14. marca.