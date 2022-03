Po suši na poljih grozi še pozeba v sadovnjakih

V nadaljevanju preberite:



Po meteorološki napovedi lahko od danes do sobote pričakujemo padavine po vsej Sloveniji, ko naj bi skupaj padlo od 30 do 60 litrov dežja na kvadratni meter. A to za kmete še ne prinaša odrešitve. Po majhni količini padavin smo letos predvidoma na četrtem mestu med najbolj sušnimi prvimi trimesečji v letu – od leta 1961. Kaj lahko pričakujemo?