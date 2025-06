Kranjski župan Rakovec zaradi nezaupanja razrešil podžupana Černeta

Z Mestne občine Kranj so sporočili, da je župan Matjaž Rakovec sprejel odločitev o razrešitvi podžupana Janeza Černeta. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na mestni občini, podžupan »zaradi neusklajenega delovanja pri županu ne uživa več zaupanja«.

»Janez Černe je funkcijo podžupana opravljal poklicno in prispeval k številnim projektom Mestne občine Kranj. Razrešitev torej ne temelji na vsebinskih nesoglasjih, temveč na porušenem zaupanju. Zaupanje v ekipi, ki vodi Mestno občino Kranj, predstavlja temeljni kamen in nujen predpogoj za uspešno delovanje naše občine. Seveda smo se v vseh teh letih pri številnih vprašanjih tudi nestrinjali, argumentirana in odprta razprava pa je privedla do še boljših rešitev in odločitev, ki smo jih sprejeli skupaj – kot ekipa na podlagi demokratične razprave,« so še dodali.

Kot je poročala Slovenska tiskovna agencija, je odločitev Matjaža Rakovca prišla po tednih zaostrenih odnosov s podžupanom, sodu pa je dno izbil način imenovanja direktorja Prešernovega gledališča Kranj na prejšnji seji mestnega sveta.

Dosedanji podžupan kranjske občine je odstopil tudi z mesta vodje občinskega odbora SD in svetniške skupine. »V razmerah, kjer so zvestoba vodji, tišina in pokorščina pomembnejše od vsebine in javnega interesa, ni več prostora za konstruktivno delo,« je zapisal v odstopni izjavi.

»Ko je odločitev enkrat sprejeta, pa je pomembno, da vsi v čolnu veslamo v isto smer, sicer postavljeni cilji ne bodo doseženi. V nasprotnem primeru je porušen tudi osnovni pogoj za uspešno delovanje, ki velja tako v poslovnem kot v zasebnem življenju – zaupanje,« je povedal Matjaž Rakovec.

Med županom in podžupanom se je zaiskrilo zlasti ob imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj. FOTO: Mestna občina Kranj

Zaiskrilo se je zaradi gledališča

Med županom in podžupanom se je zaiskrilo zlasti ob imenovanju direktorja Prešernovega gledališča Kranj na prejšnji seji mestnega sveta. Rakovec je na podlagi mnenja razpisne komisije za direktorico predlagal Nušo Ekar, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo vodi Černe, pa je tik pred sejo mestnega sveta za direktorja predlagala Roka Bozovičarja. Tega je nato mestni svet tudi potrdil.

Rakovec je včeraj povedal, da ga je zmotilo predvsem, kako je bilo imenovanje izpeljano. Popoldne pa je med vzroki za odločitev za razrešitev Černeta navedel neusklajeno delovanje, ki je po županovih besedah vodilo do izgube zaupanja.

Janezu Černetu je bil dokument o razrešitvi s funkcije podžupana Mestne občine Kranj poslan danes.