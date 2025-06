V nadaljevanju preberite:

Nemčija si prizadeva, da bi se vojna med Izraelom in Iranom končala čim prej in po diplomatski poti. A pot do tja vodi preko Teherana oziroma zaveze Irana, da se bo v celoti odpovedal jedrskemu orožju. Politični Berlin je v tem smislu trdno na strani Izraela. Se je pa v Berlinu vnela razprava o ostri retoriki kanclerja Friedricha Merza, ki da še priliva olja na ogenj. Bojazen pred razširitvijo konflikta v regiji je velika.