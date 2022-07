Občina bo od Term Čatež odkupila teniška igrišča

Cena, ki naj bi jo piranska občina odštela za nakup teniških igrišč v Portorožu, znaša 4,7 milijona evrov. Terme Čatež, dosedanje lastnice nepremičnine, so domnevno že imele dogovorjenega kupca, ki je prihajal s Hrvaške, a ga nikoli niso razkrile. Piranski občinski svet pa se je odločil, da bo uveljavil predkupno pravico. Center sestavlja 17 zunanjih igrišč in centralni teniški stadion s 1600 sedeži. Nahaja se tik ob morju in se razprostira na slabih 16.000 kvadratnih metrov površine.

Piranske občinske svetnike je včeraj nagovoril tudi Bojan Petan, predsednik uprave Term Čatež, družbe, ki jo obenem tudi lastniško obvladuje. Terme Čatež, ki jih pestijo obveznosti do bank, so lani prodale tudi portoroško marino (novi lastnik je investicijski sklad, povezan s skupino Vzajemci), pred tremi leti pa so prodali tudi Hotel Koper, ki ga je kupil koprski poslovnež Aleš Piščanc. Na območju Portoroža imajo še zemljišče tik ob marini, kjer v prihodnje načrtujejo termalno riviero, v lasti pa imajo tudi Hotel Aquapark Žusterna.

Župan nakupu ni bil nakonjen

Piranski župan Đenio Zadković nakupu portoroških teniških igrišč ni bil naklonjen. Opozarjal je na to, da gre za zemljišče, ki je v vsakem primeru namenjeno za rekreativno oziroma športno dejavnost – ne glede na lastništvo. Izpostavil je tudi, da bi se v primeru nakupa morali odreči drugim prioritetam, kot so izgradnja vrtca z garažno hišo v Luciji, stanovanja za mlade družine na Seči ali dograditev kanalizacijskega omrežja. Poleg tega pa tudi ni bilo jasno, ali Terme Čatež dejansko imajo kupca - ali le taktizirajo. Težava so bile tudi dostopne poti, za katere se je morala občina dodatno pogajati. Zadković je sicer v svoji zadnji izjavi za medije komentiral, da bodo poskusili vse to rešiti, prav tako pa bodo v primeru, da bi jim zmanjkalo denarja za že predhodno načrtovane prioritetne naložbe, prodali katero od manj pomembnih občinskih nepremičnin.

Nakup portoroških teniških igrišč je občini predlagala stranka Gibanje za občino Piran (GZOP), ki sodeluje tudi v občinskem svetu in katere del je bil ob izvolitvi za župana tudi Zadković, a je pozneje iz nje izstopil.