Po volitvah najprej radikalno čiščenje

Strinjam se, da antijanša paradigma ni dovolj, je pa res, da je to osnova, komentira predsednik LMŠ Marjan Šarec ob predstavitvi načrtov in programa stranke, ki ga bodo potrdili na sobotnem kongresu. Ne bomo se ukvarjali s preteklostjo, dodaja, oziroma le toliko, kot bo nujno potrebno. Zato napoveduje krovni zakon, s katerim bo po volitvah - prepričan je namreč, da bo levosredinska opcija sestavila novo vlado - treba popraviti anomalije, nastale pod tretjo vlado Janeza Janše. Ne bo pa se seveda mogoče ogniti niti kadrovskim čistkam.

Marjan Šarec brez zavor priznava, da se bo Slovenija, utrujena od tretje vladavine Janeza Janše, s prvakom SDS, ukvarjala tudi po volitvah.»Če želiš imeti čisto stanovanje, se moraš pač potruditi in si po čiščenju lahko tudi utrujen,« je v svoji značilni prispodobi opisal čas, ki je pred slovenskimi volilkami in volilci.

Sanacija škode, ki jo je povzročil Janez Janša na različnih področjih delovanja slovenske družbe ter varčevanje oziroma popravljanje javnofinančnih strukturnih neravnovesij, ki bodo ostala za njim, bosta zaznamovali začetek dela nove vlade, ki je po Šarčevih zagotovilih ne bo vodil nihče drug, kot eden od prvakov strank Koalicije ustavnega loka (Kul), ki so podpisale program o sodelovanju po volitvah. Tako je zapisano v tem dogovoru in tako naj bi tudi ostalo. Res je sicer, da je sporazum mogoče popraviti, a Šarec tej možnosti ne pripisuje uspeha.

Napoveduje tudi kadrovske menjave povsod tam, kjer so vodilna mesta zasedli nestrokovni kadri, posamezniki brez ustreznih izkušenj oziroma tam, kjer so za zaposlitev strankarskih ljudi nižali zahtevane pogoje za zasedbo vodilnih menagerskih položajev v državnih družbah. Ena takšnih je gotovo Pošta Slovenije, priznavajo v LMŠ, drugi v nebo vpijoč primer primer pa je vrh Nacionalnega preiskovalnega urada.

»Leva sredina se mora začeti obnašati drugače, da se Janezu Janši prepreči morebitni vnovični prevzem oblasti,« je prepričan prvak LMŠ, poudarjanje "mi smo od njega drugačni" namreč ni prineslo rezultatov. Na vprašanje, koliko časa se bo torej Slovenija še ukvarjala z Janezom Janšo, očitno je namreč, da še mesece po aprilskih volitvah, nismo dobili odgovora.

Kaj prinaša program stranke

V LMŠ so pripravili svoj prvi celovit strankarski program, pri tem je sodelovalo 247 programskih odborov in zunanjih strokovnjakov. Strnili so ga v 12 rešitev za razvoj Slovenije.

LMŠ Foto Infografika Dela Igd

Slogan, ki so si ga izbrali pravi "naša izbira je realnost, ne iluzije", večina programskih rešitev pa je usmerjena v zagotavljanje pogojev za višjo gospodarsko rast. Zato napovedujejo pomembna vlaganja v znanje, inovacije in raziskovanje ter krepitev gospodarske diplomacije.

Med programskimi točkami navajajo tudi aktivacijo dela od 23 milijard evrov bančnih prihrankov. Prebivalce nameravajo vzpodbuditi k prostovoljni realokaciji bančnih depozitov v nove namenske državne obveznice z zajamčenim donosom, in sicer za graditev stanovanje za mlade, energetskih objektov ter infrastrukture.

Ni mogoče spregledati, da so nekatere programske točke LMŠ precej podobne tistim, ki so jih v svoje programe zapisali v drugih strankah leve sredine, gre na primer za reševanje stanovanjskega vprašanja mladih, digitalizacijo, zelene obveznice, skrbno ravnanje z okoljem, višje plače, gospodarska rast... »To seveda ni nič slabega, saj bolj kot si bodo naši programi podobni, lažje bo sestaviti koalicijsko pogodbo,« ocenjuje Šarec. Nova vlada bo zagotovo koalicijska, LMŠ bo zagotovo njen del, kdo jo bo vodil pa je seveda odvisno od rezultata volitev.

LMŠ je razvojno naravnana liberalna stranka, v predvolilnem času bo nagovarjala vse tiste, ki si želijo konsistentnosti. Med spremembami v vladnih resorjih pa napovedujejo ministra za digitalizacijo, ki bo tudi podpredsednik vlade ter uvedbo in krepitev položaja državnega sekretarja za malo gospodarstvo.