Počivalšek: Janša SMC ni ničesar prepustil

Zdravko Počivalšek, predsednik SMC, se ne strinja, da je jutrišnji kongres stranke pravzaprav nekakšna sedmina. Prepričan je, da bo s povezovanjem z manjšimi strankami, lokalnimi listami in Gibanjem povežimo Slovenijo, stranka z novim imenom in programskimi cilji znova uspešno prestopila parlamentarni prag. Izjav NSi o tem, da bi lahko vlado vodili oni in da vlade Janeza Janše vedno delijo, ne želi komentirati. Prepričan je, da bo - ne glede na odločitev nepovezanih poslancev, ki so zapustili SMC, komu se bodo pridružili - pred volitvami na slovenskem političnem prostoru znova zrasla nova stranka.