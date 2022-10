Podelili že več kot 3000 nagrad mladim raziskovalcem

V novomeškem farmacevtskem podjetju Krka so mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Prejelo jih je 31 mladih raziskovalcev, med njimi jih je pet prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Ker so bile naloge, prispele na razpis, zelo kakovostne, so študentom podelili tudi 35 posebnih pohval za raziskovalno nalogo in 35 Krkinih priznanj. Med nagrajenci je 20 doktorjev znanosti. Prejemniki velike Krkine nagrade so rezultate svojega raziskovalnega dela predstavili na simpoziju, ki je potekal pred podelitvijo Krkinih nagrad.

Kot je na podelitvi izpostavil slavnostni govornik prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta, so takšne nagrade vedno dobra spodbuda za nadaljnje delo v znanosti. Znanost, kot je poudaril, v teh časih niza izjemne preboje, med drugim zaradi znanosti poznamo genom človeka pa tudi genom neandertalcev in drugih vrst ljudi, znanost lahko odgovarja na ključna vprašanja v boju proti boleznim. Vsekakor pa je vseskozi dobrodošel znanstveni pogled na svet oziroma kritično razmišljanje, ki ga gojijo raziskovalci, in tudi zmožnost, da priznajo napake, če se pri svojem delu zmotijo.

Glavni namen Krkinih nagrad je spodbujanje raziskovalnega dela med dijaki in študenti. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 3044 mladih raziskovalcev. »Krkine nagrade že 52 let rastejo skupaj s Krko, se spreminjajo in prilagajajo družbenemu razvoju. Kar je najpomembnejše, prispevajo k usmerjanju mladih v raziskovanje, kritično razmišljanje, zavzeto učenje, timsko delo in navsezadnje tudi v podjetnost,« je poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič.

Dr. Aleš Rotar, član uprave in predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je temu dodal: »Letošnje Krkine nagrade nas ponovno utrjujejo v prepričanju, da smo na pravi poti. Vse naloge, posebej pa nagrajene, dokazujejo, da je za uspešno raziskavo treba združiti odličnost s pronicljivostjo in vztrajnostjo.«

Kakovost in znanstvena vrednost prijavljenih nalog sta na visoki ravni. To kaže, da lahko mladi raziskovalci dosežejo izjemne rezultate. Pri tem imajo veliko vlogo mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate. Tematika nalog je v zadnjih letih povezana s panogami, kot so farmacija, kemija, medicina, biotehnologija in druge sorodne vede, so navedli v podjetju. Velike Krkine nagrade so letos prejeli dr. Maja Bjelošević Žiberna, dr. Ana Dolšak in dr. Tina Vida Plavec, vse tri s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani ter dr. Anja Kristl in dr. Nejc Petek s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.