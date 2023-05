Današnja javna predstavitev mnenj o zakonih, ki bi prinesli brezplačna kosila v osnovne šole, je ponovno pokazala, da brezplačna kosila podpirajo vsi, a se kljub temu premika počasi. Minister za izobraževanje Darjo Felda je ponovno opozoril na pomanjkanje infrastrukture in kadra, Mojca Lukan iz Inštituta 8. marec pa je dejala, da je treba za najranljivejše poskrbeti takoj.

Spremembe zakonov je v imenu 5000 volivk in volivcev vložil Inštitut 8. marec. Tam so že večkrat pozvali, naj vlada še pred spremembo obeh zakonov takoj poskrbi za tiste učence, ki so pod pragom revščine, pa kljub temu ostajajo brez subvencije.

Minister Felda je povedal, da ima malico v šoli okoli 98 odstotkov osnovnošolcev, na kosilo pa je prijavljenih 83 odstotkov otrok. Ponovil je, da podpirajo brezplačna kosila za šoloobvezne otroke, ne nazadnje je to zapisano tudi v koalicijski pogodbi, a dodal, da bi bilo treba prej poskrbeti za boljšo opremljenost šol. Veliko jih nima ustrezno velikih kuhinj, jedilnic, prav tako je težava kader, je dejal minister. Opozoril je tudi, da morajo v šolah pripravljati tudi veliko število medicinsko indiciranih diet. Tako je poudaril, da si je treba za uveljavitev brezplačne prehrane vzeti čas: »Želimo si, da bi bil ta čas čim krajši.« Kdaj bi to lahko bilo, ni povedal.

Da se že predolgo odlaša, je povedala Alenka Helbl, SDS: »Eno leto že sedimo v državnem zboru, pa imamo danes prvo javno predstavitev mnenj. 1. januar 2024 je blizu. Bistveno je, da to pospešimo.«

Podobno je menil tudi kuharski mojster Luka Jezeršek: »Mislim, da je treba nehati razpravljati in začeti delati.« Predlagal je, da bi naredili vseslovenski pilotni projekt, ki bi vključeval eno do dve šoli z eno glavno kuhinjo, sodobno opremljeno z usposobljenim kadrom, cilj pa bili kakovostni obroki in večje število obrokov. Ta kuhinja bi, tako Jezeršek, morala postati prostor za raziskave vseh idej, učni center za sodobne prakse, ki bi jih širili v ustanove. Poudaril je še, da je ključno, da v razpravo vključijo šolske kuharje: »S to skupino ljudi se nihče ne ukvarja. Če jih ne bomo vključili, sprememb ne bo.«