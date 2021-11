Poimenovali predore od Divače do Kopra

Predori, ki jih gradijo na novi progi med Divačo in Koprom, imajo od pred kratkim tudi svoja imena. Uprava družbe 2TDK je sklep o imenovanju sprejela že 26. oktobra, danes pa je z imeni seznanila javnost. Imena sta predlagala projektant drugega tira Edmund Škerbec (direktor družbe SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana) in predstavnik za odnose z javnostjo iz 2TDK Martin Tomažin.

Doslej so predore imenovali z oznakami od T1 do T8, po vrstnem redu, kot so jih projektanti označili po stacionaži v smeri od Divače proti Kopru, manjša sprememba je nastala, ko so v projektu za izvedbo povezali peti in šesti predor v T5-6. Zdaj pa so suhoparnim inženirskim označbam dodali imena po naselbinskih ali ledinskih imenih območij, na katerih so predori (tudi viadukti) zgrajeni. T1 je postal predor Lokev (po najbližji vasici na Krasu), T2 je postal predor Beka (predor je neposredno pod naseljem), T3 je predor Stepani (to je najbližje naselje predoru, ker je ime vasi Gabrovica zasedeno za železniški viadukt). T4 je predor Tinjan (ker poteka pod vasjo), T5-6 je predor Osp (ker je nad Osapsko dolino oziroma Ospom), T7 je predor Mlinarji (zaselek v bližini in T8 je predor Škofije (ker poteka pod delom Zgornjih Škofij, kajti ime Dekani je zasedeno za cestni predor).

Predor T7 so poimenovali Mlinarji, po najbližjem zaselku iz Osapske doline. Foto Arhiv 2TDK

Ista imena bodo tudi za predore, ki bodo zgrajeni za vzporedni tir. Vzporedni tir bo levi, temu, ki ga gradijo zdaj, pa pravijo desni, to je gledano po stacionaži v smeri od Divače proti Kopru. Predori na levem tiru (od T3 do T6) se bodo povezali v enega, ki bo dolg 3197 metrov. Dolžina sedanjih predorov je 37 kilometrov, kar je več od vseh avtocestnih predorov, ki jih je zgradil Dars v Sloveniji od leta 1994 dalje (36 kilometrov). Ko bo zgrajen še levi tir, pa bo na tem 27-kilometrskem odseku največ predorov v državi. Na progi so tudi trije viadukti: Glinščica, Gabrovica in Vinjan.