Pojavlja se občutek iz časa prejšnje oblasti

David Antolovič je posle od predhodnika Vojka Urbasa, ki je upravo kriminalistične policije vodil v mandatu Janševe vlade, času, ki velja za najbolj mračnjaškega v zgodovini slovenske policije, prevzel sredi junija lani. Prišlo je obdobje, kot v pogovoru opisuje Antolovič, upanja, da bo v policiji glavno besedo spet imela stroka. Ko ne bosta več pomembni ubogljivost in naklonjenost politiki, ampak bo policija v službi ljudi in za ljudi. A, kot opozarja, se po lanskem decembru, ko je iz znanih razlogov odšla notranja ministrica Tatjana Bobnar, pojavlja tisti občutek, ki nam je že znan iz obdobja prejšnje oblasti.

Nekoč so po politični liniji menjali le glavnega šefa policije, v času prejšnje vlade pa je bilo drugače. Tudi vi ste bili močno v zobeh politike in končali v tako imenovanem sektorju odpisanih. In to izključno zaradi določenih kriminalističnih preiskav. Kakšno je razpoloženje v strokovnem delu policije zdaj?

V moji 24-letni karieri v kriminalistični policiji se še nikoli ni zgodilo tako brutalno politično kadrovanje kot v času prejšnje oblasti. Brez milosti smo bili s funkcij umaknjeni vsi, ki nismo bili po volji prejšnji vladi. Ta je ustoličila svoje ljudi na vodstvene položaje, vsi pa vemo, kaj je sledilo in kje smo pristali moteči kadri – v Tacnu. Priznam, težko smo zdržali to agonijo, ki je trajala skoraj dve leti. Preprosto težko dojameš, da je nekdo sposoben na tako podel način obračunati s teboj. In to ljudje, zaposleni v policiji, ki morajo in moramo delovati zakonito. Vso svojo kariero sem bil zavezan izključno samo stroki, zakonitemu delu, spoštovanju vseh vrednot in zakonodaje, ki vodi naše delo. Nikoli nisem skrenil s te poti.

Na koncu pa pride politika, oblast, ki te dobesedno pokonča, pohodi kot človeka, pohodi kot strokovnjaka, ti odvzame dostojanstvo, postaneš neka smet, odvržejo te v tacensko pisarno, prekinejo tvojo kariero, za katero si se trudil več kot dve desetletji, nenadoma nič več ne šteje. Ne tvoja izobrazba, ne znanje, ne izkušnje in ne uspehi. Ob tem naj povem, da zavidam vsem drugim javnim uslužbencem v drugih resorjih, ki lahko normalno delajo, nadaljujejo kariere na svojih delovnih mestih, ne glede na to, kdo je na oblasti, kdo pride in odide. Večine to ne zadeva, vsaj na strokovnih funkcijah ne. In vse funkcije v policiji so strokovne, ne politične. Policija ni ne politična stranka, ne politična igrača, ne podjetje, ki bi ga lahko upravljala politika. Zato bi morale biti vse strokovne funkcije v policiji nedotakljive. Nihče ne bi smel menjati vseh možnih direktorjev in drugih strokovnjakov vsakič, ko se oblast zamenja. Za funkcije, ki jih opravljamo, smo bili izbrani po predpisanih postopkih, vsi po vrsti. Naša pravica in dolžnost je, da opravljamo svoje delo na položaju, za katerega smo bili izbrani, ne glede na to, katera politika vodi državo.

Tatjana Bobnar se je kot ministrica za notranje zadeve uprla vpletanju politike v kadrovanje in stroko. FOTO: Jure Eržen

V policiji lahko politika oziroma notranji minister zamenja samo generalnega direktorja Policije. Ker je trenutna zakonodaja takšna. Pika. In tu se politično kadrovanje konča. Zakonito. Tako pravi zakonodaja, ki jo je v enem od intervjujev interpretiral tudi priznani pravnik, moj cenjeni profesor s pravne fakultete, dr. Rajko Pirnat. Jasno je povedal, da kadrovanje v policiji nikakor ni v pristojnosti politike, ne predsednika vlade ne kogarkoli drugega, in da je neodvisnost policije posebej pomembna prav zato, ker policija izvaja zakon, ne izvršuje politike, tako kot nekateri drugi organi. Poudaril je prav to, da to ni organ politike, ampak organ, ki mora delovati izključno na podlagi zakona. In da politika ne more kadrovati v policiji, ker gre za karierne uradnike.

Načeti so bili verjetno tudi medosebni odnosi med zaposlenimi?

Seveda. In ravno to je eden ključnih problemov. Vsi so se bali, da morajo paziti, kaj razmišljajo, kaj govorijo, da ne bodo končali kot oni drugi, ki so oziroma smo bili diskreditirani, ponižani. A to še ni bilo vse, celo s kazenskimi ovadbami, delovnopravnimi postopki so vršili pritiske. Samo zato, ker nismo dovolili, da bi nam delo diktiral nekdo drugi, politika ali z njo povezani, ampak smo sledili zakonitosti in stroki.

Decembra je odšla ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, vsi zdaj pričakujemo, da bo enaka usoda doletela tudi Boštjana Lindava.

Dobro je bilo vsaj to, da nas je bilo v tem več, da smo se med seboj bodrili, si stali ob strani. Bilo je tako hudo, da smo nekateri poiskali tudi psihološko pomoč. Sprememba oblasti, imenovanje Tatjane Bobnar za ministrico in Boštjana Lindava za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije, je prinesla olajšanje, da bodo vrata politiki zaprta in da politika ne bo več mogla hoditi po njej. Vsi smo z velikim pričakovanjem gledali v prihodnost, v kateri bo pot spet vodila stroka in zakonska dolžnost zagotavljanja varnosti ljudem. Ko ne bo več pomembna ubogljivost in naklonjenost politiki, ampak bo policija v službi ljudi in za ljudi. Glavna in hkrati najtežja naloga je bila torej ponovno vzpostaviti zaupanje ljudi do policije. Prav tako tudi zaupanje med zaposlenimi v policiji. Vodila nas je misel, da bomo popravljali krivice in da ne bomo ustvarjali novih. Strogo spoštovanje policijske in delovnopravne zakonodaje. Edino merilo mora biti ne glede na vlado, da se določena policijska naloga izvaja strokovno, zakonito in učinkovito ter ali jo izvajajo za to najbolj strokovno usposobljene osebe. Vse v smislu dialoga ter konstruktivno in argumentirano iskanje rešitev. Šteti mora vsako mnenje. Naj povem, da nam je to zelo dobro uspevalo. Po hodnikih se je ponovno slišal celo smeh, ki ga prej ni bilo, mračnjaštvo sta zamenjala sproščenost in delovna vnema.

No, decembra pa je odšla ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, vsi zdaj pričakujemo, da bo enaka usoda doletela tudi vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjana Lindava. In spet bomo morda na začetku. Počasi se pojavlja tisti občutek, ki nam je že znan iz obdobja prejšnje oblasti. Večkrat me prešine misel, ali bi se v Sloveniji lahko zgodilo, da bi novi ministri ob nastopu funkcije, namesto da takoj posežejo po zamenjavi generalnega direktorja, kdaj vprašali, kaj policija potrebuje za učinkovito delo. In pomislili, da je policija v prvi vrsti v službi naroda in da služi ljudem, ne politiki in političnim interesom. Verjetno je ta moja misel čisto preveč utopična. Seveda pa se morajo vsi vodilni delavci v policiji zavedati svoje odgovornosti in svojega poslanstva.

Prihaja novi minister. Kakšna so vaša pričakovanja? Usmeritve, ki jih je napovedal so pravzaprav klasična.

Kot policista in kriminalista me niti ne sme zanimati, kdo je minister, in enako je zdaj. Usmeritve, ki prihajajo, so takšne, ki jih po zakonu lahko oziroma mora dati. Temelj za naše delo pa predstavlja vsakoletni načrt dela policije, tudi kriminalistične. Korupcija je in mora biti prioriteta, to je bilo namreč izpostavljeno tudi pri predstavitvi ministra.

Vsi ministri in drugi, ki nastopijo vodilno funkcijo v policiji, si med cilji postavijo boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Takšne zaveze veljajo že leta in leta. To pomeni, da se ti cilji ne izvajajo ali pa je sistem tako prežet s korupcijo, da jo je težko izkoreniniti?

Pričakuje se in prav je, da vsak, ki vstopi v vodstven položaj, predstavi svojo vizijo in pogled na problematiko ter si skladno s tem postavi cilje, ki jih želi doseči. Pa vendar je treba poudariti, da je kriminalistična policija oziroma policija nasploh organizirana tako, da se načrtuje izvajanje nalog na vseh področjih. Če si kot prioriteto zadamo boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, to pomeni, da naloge na drugih področjih tudi izvajamo. Da, recimo, ne zanemarjamo preiskave nasilja v družini. Naša dolžnost je namreč preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje vseh kaznivih dejanj. Obe omenjeni področji sta stalni prioritetni nalogi policije, saj gre preprosto za najhujše oblike deviantnih ravnanj, ki imajo tudi največji vpliv na varnost ljudi in hkrati v družbi negativno vplivajo na socialne, zakonodajne, politične in ekonomske vidike družbenega razvoja. Z njimi se spodkopava javno zaupanje v državne institucije in vladavino prava.

Verjetno je to tudi eden najpomembnejših ciljev, ki ste si jih določili kot direktor uprave kriminalistične policije?

Seveda. Pri tem bi izpostavil, da se preveč ukvarjamo s tem, da sta samo policija in KPK zadolženi za odkrivanje korupcije. Najprej se je treba vprašati, zakaj je tako malo prijav, kar lahko pomeni, da so korupcijski posli postali že del družbene sprejemljivosti in dejavnosti, če to zelo laično poenostavim. Želim povedati, da je očitno ljudem in podjetjem že samoumevno, da se mora nekaj plačati, da se neki posel pridobi. Kar je skrb vzbujajoče, če je res tako. To pomeni, da smo kot družba povsem zašli, če so korupcijski posli postali stalnica gospodarskih dejavnosti.

Veliko je v politiki govora tudi o položaju NPU. Vprašanje avtonomnosti tega urada je namreč strokovno vprašanje in ne bi smelo biti politično.

Ali ko gre to na škodo državnega proračuna. Tu je največji problem. In potem poslušamo in beremo izjave, kako policija ni dovolj aktivna na tem področju, kako je KPK neučinkovita in podobno. Vprašati se je treba, zakaj ljudje korupcije ne prijavljajo, zakaj javne ustanove in podjetja ne prepoznajo korupcijskih dejanj, zakaj se ne revidirajo določeni posli v javni upravi, zakaj zdravstvene ustanove bolj ne nadzirajo svojih nabav in dobaviteljev. Ni problem to, da policija ne bi nečesa preiskala, dejstvo je, da ne dobi niti prijave. To so stvari, ki se odvijajo za štirimi stenami, ne na očeh javnosti in ne na avtobusni postaji.

In ko sva že pri korupciji, naj vendarle povem, da smo imeli lani kljub vsemu zelo dobre rezultate na tem področju, saj smo obravnavali bistveno več korupcijskih kaznivih dejanj kot v petletnem povprečju in smo zelo zadovoljni. V številkah to pomeni 623 vseh korupcijskih kaznivih dejanj, od tega 432 kaznivih dejanj z elementi korupcije, kar je veliko več kot lani, ko jih je bilo 61, leta prej pa po 14, 34, 105 in 48.

Če nadaljujem o svojih ciljih. Biti kriminalist je zame poslanstvo in način življenja. Zato je moj osebni cilj, da pripomorem k krepitvi statusa kriminalista in zaupanja v kriminalistično delo. Nadaljujemo uposabljanja, ki so usmerjena v prenos kriminalističnih izkušenj in učenje kriminalističnega razmišljanja. Kriminalistično preiskovanje je namreč obrt, spretnost, ki se je ni mogoče priučiti drugače kot z delom ali prenosom znanja in izkušenj starejših kolegov na mlajše, po sistemu »mojster – vajenec«.

Direktor uprave kriminalistične policije pravi, da se moramo kot družba vprašati, zakaj je tako malo prijav korupcije. FOTO: Jože Suhadolnik

Najbolj se je treba truditi za odpravo plačnih nesorazmerji tako znotraj kriminalistične policije, na regionalni in državni ravni, kot tudi v razmerju do drugih enot policije. Plače so popolnoma neustrezno ovrednotene glede na področje dela in funkcije, ki jih imajo zaposleni. Niso korektne in poštene glede na položaj in odgovornost, ki pritiče določenim funkcijam. Zato na določenih delovnih mestih tudi ni prave motivacije in tudi niso zanimiva, ko se izpraznijo, saj prihaja tudi do primerov, da nekdo napreduje na višji položaj, pa tam dobi nižjo plačo, čeprav ima večjo odgovornost in višji položaj. Povsem zgrešeno, res. In takšnih primerov je veliko.

Prav tako je nujna zakonska posodobitev naše kazenske postopkovne zakonodaje na področju prikritih preiskovalnih ukrepov, za nadaljnje preiskovanje delovanja sodobno organiziranih kriminalnih združb.

Bilo je kar nekaj zakonskih sprememb, ki bi olajšala delo preiskovalcev, a so trčila ob zid ustavnosti. Kako v današnjem času krmariti med vse bolj pretkanimi kriminalci in vse večji težnji po zaščiti človekovih pravic in svoboščin?

Kriminalistična policija ima veliko težav z zbiranjem dokazov v zahtevnih preiskavah z elementi organizirane kriminalitete. Zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije določenih prikritih preiskovalnih ukrepov po veljavni zakonodaji ni več mogoče učinkovito izvajati. V kriminalistični policiji že veliko let opozarjamo, da je treba posodobiti zakonsko ureditev in slediti razvoju informacijske tehnologije. Pri tem ne gre za nobena dodatna policijska pooblastila, ampak samo za zakonsko ureditev načina izvajanja že obstoječih in v zakonu dopustnih ukrepov. To pomanjkljivost nam za zdaj še uspe nadomestiti s tako imenovano kriminalistično-taktično iznajdljivostjo, ki je prav tako pomembna pri zakonitem zbiranju dokazov. Pa vendar se ta v sodnih postopkih razkriva in so z njo osumljenci seznanjeni. Zato računamo, da bo zakonodajalec le uvidel resnost problema, s katerim se srečujejo preiskovalci. Ni skrivnost, da nam ustava že danes dovoljuje poseg v človekove pravice, denimo s tajnimi prisluhi, ampak tehnološki razvoj je prinesel zdaj druge načine komuniciranja, ni več samo klasično sms-sporočilo, če poenostavim, ampak so tudi drugi kanali. In da to spremljamo, moramo imeti ustrezna orodja in zakonsko podlago.

Kje je slovenska kriminalistična policija danes?

Slovenska kriminalistična policija se po svoji strokovni usposobljenosti in po uspešnem delu lahko postavi ob bok najučinkovitejšim kriminalističnim policijam v EU. V mednarodnem prostoru uživa velik ugled, saj velja za kompetentnega in zaupanja vrednega partnerja, navsezadnje to dokazujejo številne uspešne, tudi mednarodne, preiskave. Seveda pa moramo slediti vsem trendom in standardom, ki veljajo v mednarodnem prostoru in razvitih državah, da ohranimo ta naš status.

Kje pa je tisti, če lahko tako rečem, največja pomanjkljivost?

Največja pomanjkljivost je gotovo karierni sistem kriminalistov in plačni sistem oziroma vrednotenje njihovega dela. Preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj je specifično in v prvi vrsti intelektualno delo, ki od preiskovalca zahteva zadostno mero truda, strokovnega znanja in izkušenj. Delo kriminalista oziroma preiskovalca je, kot že rečeno, obrt, je spretnost, ki se je je treba priučiti. Izkušenj ti ne da nobena šola ali fakulteta. Prav izkušnje so tiste, ki štejejo in ki kriminaliste privedejo do uspešno zaključenih preiskav.

So Boštjanu Lindavu šteti dnevu na čelu policije? Iz policijskih vrst prihajajo opozorila, da je to hudo narobe in se s tem približujemo sistemu delovanja prejšnje vlade. FOTO: Leon Vidic

Izkušnje morajo po moji oceni šteti tudi pri imenovanju na vodstvene položaje. Ta morajo zasesti izključno karierni policisti. Na mesto generalnega direktorja Policije mora priti nekdo, ki je rasel skupaj s policijo. To je tudi najboljše zagotovilo, da ni politike v policiji. In tudi znotraj policije je treba postaviti neke kriterije, kdaj postaneš generalni direktor. Osnovno merilo bi po moji oceni moralo biti, da si vrsto let vodil določene enote. Osebno bi dal še enega, in sicer da si bil, denimo, pet let član širšega kolegija generalnega direktorja. Ker poznaš strukturo delovanja in boš tudi najhitreje prepoznal vse probleme. Ne pa da pride nekdo, ki se mora s tem sistemom seznaniti na najodgovornejšem položaju.

Enaki strokovni kriteriji bi morali biti tudi pri imenovanju direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ne predstavljam si, da je to lahko nekdo, ki ni nikoli preiskoval kaznivih dejanj ali vodil kakšne kriminalistične enote. To je slabo tako za motivacijo zaposlenih kot učinkovitost in uspešnost preiskav, kar pa se negativno izraža v družbi kot celoti. To pa je najpomembneje.

Veliko je v politiki govora tudi o položaju NPU. Vprašanje avtonomnosti tega urada je namreč strokovno vprašanje in ne bi smelo biti politično. NPU ni sektor v upravi kriminalistične policije, kot to morda nekateri narobe razumejo, ampak je samo umeščen v upravo kriminalistične policije. Pri izvajanju svojih nalog pa je povsem avtonomen. Z veljavnostjo zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države iz avgusta lani se je izničila sprememba zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki jo uzakonila prejšnja oblast, tako ponovno velja ista zakonodaja, ki je veljala vse od leta 2013. Vsake drugačne interpretacije so povsem zgrešene.

Kar nekaj odmevnih sojenj je bilo in je v zvezi z mednarodnim organiziranim kriminalom. Obtožnice so dolge po več sto strani. Kako zahtevne so takšne preiskave?

Gre za dolgotrajne in zahtevne kriminalistične preiskave, ki so skoraj vedno vpete v mednarodno okolje. Osumljenci se mednarodno povezujejo v regiji, širše v EU in svetu. Uporabljajo sofisticirana komunikacijska sredstva in možnosti, ki ga daje svetovni splet, kar jim omogoča zakrivanje kriminalne dejavnosti. Pri preiskovanju tovrstne kriminalitete je treba biti vztrajen in potrpežljiv, kajti zbiranje dokazov je zapleteno, preiskovalci morajo uporabiti vse mogoče legalne taktike, morajo biti potrpežljivi, da na koncu pridejo do vseh dokazov, ki so potrebni za nekaj sto strani dolgo kazensko ovadbo ali pozneje za obtožnico. Nemalokrat gre za veliko osebno angažiranost kriminalistov, ki se zavedajo, da za ves vloženi trud, ki je potreben, da na koncu razkrijejo kriminalno združbo, nikoli ne morejo biti dovolj plačani. Da ne govorimo o tem, da pri tem tvegajo tudi svoja življenja.