Policija je servis za ljudi, ne za posamezno politično opcijo

Boštjan Lindav je policist od glave do pet. Takoj po kadetski šoli, ki jo je končal leta 1990, je oblekel modro uniformo. Po karierni lestvici je napredoval vse do direktorja uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi. Ta položaj je nastopil leta 2018. Med kariernim vzponom je šel skozi različna obdobja, tako da je bil vmes gotovo tudi kakšen padec. Najhujši gotovo leta 2020, ko je bil kmalu po nastopu vlade Janeza Janše razrešen z mesta direktorja. Premeščen je bil v eno od delovnih skupin, tako imenovani sektor odpisanih, kamor je nekdanje vodstvo policije umaknilo ves kader, ki se ni uklonil in je obdržal hrbtenico.