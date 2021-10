Delovne skupine kot smetišče nezaželenega kadra

»Do zdaj zaslišane priče potrjujemo naše sume, da se politika vpleta tako v kadrovanje v policijo, kakor tudi v preiskave,« nam je povedal Rudi Medved, vodja preiskovalne komisije državnega zbora, in dodaja, da je treba vedeti še, da bi zdaj še vedno zaposleni na policiji gotovo povedali še kaj bolj obremenilnega, če se ne bi bali posledic.

Z zaslišanjem prič se je včeraj nadaljevala parlamentarna preiskovalna komisija, ki išče dokaze, da se je policija podredila politiki. Daleč najbolj je na udaru Nacionalni preiskovalni urad, kjer se že od razrešitve Darka Muženiča izvajajo, tako več virov iz policije, tako kadrovske čistke, kakor tudi poskus vpletanja v konkretne preiskave.

Muženič, za katerega je upravno sodišče ugotovilo, da so ga nezakoniti razrešili z mesta direktorja NPU, je povedal, da so najprej od njega zahtevali, naj podpiše odstopno izjavo, ponujali pa so mu tudi druga delovna mesta.

Ko izkušnje ne štejejo

Pred poslance je sedel nekdanji pomočnik direktorja NPU David Antolovič, ki se je že večkrat vsaj besedno znašel v nemilosti vladajoče politike. Od marca pa dela v delovni skupini za reševanje zaostankov na PU Ljubljana. Poleg tega so ga premestili tudi v delovno skupino za migracije, kjer je pristalo več drugih zaposlenih, ki so nekoč zasedali strokovna delovna mesta. Antolovič je izpostavil, da še danes ne ve, zakaj sedi v tej skupini, saj da nima nikakršnih izkušenj s tega področja.

Prav premestitve v različne delovne skupine, ki so same sebi namen, motijo tudi predsednika komisije Medveda. Kot nam je povedal, je to še dokaz več, da so se kadra, ki se ga sicer ne morejo kar tako odpusti, znebili na način, da so ga premestili v različne skupine, tam pa si z njimi nimajo kaj pomagati.

Listek z navodili?

Lanskih hišnih preiskav niso zaznamovalo le uhajanje zaupnih informacij, saj so so mediji blizu vladajoče SDS že dan prej objavile odredbo za hišno preiskavo, ampak tudi domnevni listek z navodili, kaj mora storiti ob morebitni hišni preiskavi minister Zdravko Počivalšek. Tega naj bi namreč zasegli na ministrovem domu. Vodja preiskav na NPU Igor Kekec tega na zaslišanju pred preiskovalno komisijo državnega zbora ni ne potrdil ne ovrgel. Potrdil pa je, da Počivalšek ni želel odkleniti svojega telefona.

V oči zbode še, da je po Kekcu je pooblastilo za vodenje Počivalškove preiskave dobil v roke kriminalist s Policijske uprave Celje, ki so ga pred kratkim zaposlili na NPU. To je Mitja Narat, katerega nekdanja sodelavka kriminalistka je zdaj zaposlena na ministrstvu za gospodarstvo. V preiskovalni komisiji pravijo, da gre za tesno sodelavko ministra Počivalška.

Neprestani nadzori

Spregovoril je tudi Uroš Lepoša, ki je lani le dva mesca kot v. d. vodil NPU. Izpostavil je, se je za premestitev odločil, ker so neprestani nadzori hromili delo NPU in ni več videl cilja. Za Antoloviča pa je dejal, da je bil za NPU zelo potreben, zakaj so ga premestili, pa naj povedo tisti, ki so se tako odločili.